Rescinden contrato de ex Real Madrid en Paraguay

Hubo mucho daño dentro del fútbol sudamericano que fue causado por la pandemia. Lo que ahora se puede agregar a esa lista puede ser la relación entre el Club Olimpia y el atacante Emanuel Adebayor. La no llegada del jugador togoleño fue la causa del fin de su breve aventura sudamericana.

El jugador de 36 años se le rescindió su contrato al no poder regresar al país debido a las restricciones de vuelo que aún existen. Esta decisión por parte de la directiva el club dio por terminada la relación entre ambos lados y al participar en solamente cuatro partidos.

Durante ese corto tiempo, solo quedó una imagen en la memoria de los hinchas del tetracampeón paraguayo: la patada de karate criminal contra Defensa y Justicia. Esa sería justo la última acción del ex Real Madrid y Manchester City con ese uniforme.

En un comunicado el equipo confirmó la desvinculación del jugador con la entidad ya que él se encuentra varado en su país natal y no ha podido llegar a tierras paraguayas para comenzar a entrenar con el equipo.

“La situación de pandemia por el virus COVID-19 pone en riesgo sanitario al jugador para iniciar su retorno al país, con múltiples escalas y medidas de cuarentena”, explicó el club.

También la directiva decana indicó que hay un “alto costo logístico” que implicaría una llegada del togoleño a tierras guaraníes. El jugador no podía salir de Togo y con el pasar de los días se convirtió en algo muy difícil. Se había estimado un costo de un vuelo privado para él de alrededor de 120,000 y 150,000 dólares.

Adebayor estaba en Togo desde el 23 de marzo para poder pasar la cuarentena con su familia para evitar el alto riesgo que había de contraer el virus. El equipo le había dado hasta el 30 de junio para regresar y el jugador no pudo cumplir con los plazos establecidos.

Finalmente en su página de Instagram, el club le agradeció al jugador por ser parte del plantel. El jugador replicó al posteo diciendo: “Los voy a extrañar. Solo amor. Dios los bendiga.”

El jugador llegó el 14 de febrero para unirse al Decano para ser uno de los grandes refuerzos con la mira en competir por la Copa Libertadores. Para él era una reunión con su excompañero del Manchester City Roque Santa Cruz quien fue el artifice de esa operación. La de también era un fichaje de costo relativamente bajo ya que lo único por lo que tenían que pagar era el salario del jugador ya que él llegó como jugador libre.

Aunque hubiese vuelto, el ex Arsenal estaba suspendido las próximas dos fechas de dicho certamen. También hay que tener en cuenta que él tenía que cuarentena de dos semanas antes de unirse al equipo para entrenar.

Se espera ver algún refuerzo para llenar el cupo que dejó libre Adebayor y también la posible ida del joven delantero Erik López, quien está en la mira del Atlanta United de la MLS.