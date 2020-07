Pep: “Mi deseo es que Messi siga en Barcelona”

El drama de Leo Messi y su futuro con el Barcelona sigue adquiriendo culebrones por diestra y siniestra. Ahora el capítulo tomó otro giro no tan inesperado si uno se ha metido a pleno en las especulaciones de las últimas temporadas.

Pep Guardiola tuvo que responder en conferencia de prensa sobre la posibilidad que puede haber de fichar al jugador de 33 años. La respuesta del catalán tuvo mucha claridad.

El extécnico culé, quien había perdido en su última salida ante el Southampton, habló de la noticia que supuestamente había sido un factor que paralizó la negociación de Messi para renovar con el cuadro catalán.

“Como he dicho, sobre el mercado de fichajes vamos a hablar a final de temporada y no diré nada ahora. Pero mi deseo con Messi es que siga en Barcelona,” afirmó.

Conferencia de prensa Guardiola

My wish is for Messi to stay at Barcelona | Man City v Newcastle | Pep Guardiola press conference

La semana pasada se habló de un precontrato que el rosarino tenía con el equipo inglés. La posibilidad de City para el argentino puede ser que tenga algún fundamento, pero para sus aspiraciones se ve un poco complicadas a su edad y la etapa en su carrera en la que se encuentra.

Además no se trata del presente de Messi solamente, también uno tiene que tener considerar la actual situación del equipo inglés.

Noticias sobre Messi

ULTIMO MOMENTO: La posibilidad de que Leo Messi deje Barcelona y venga al Manchester City es real. Así me lo confirman mis fuentes, en Catalunya y en Inglaterra. Las condiciones deportivas y extra deportivas serian… https://t.co/apobdVnILv — Christian Martin (@askomartin) July 3, 2020

El City sigue pendiente de la resolución del TAS sobre su posible sanción para la próxima edición de la Champions League. Guardiola no quiso especular sobre el efecto que podría tener en su plantilla, pero confirmó la fecha en la que definiría el futuro del equipo.

“El día 10 de julio se celebrará el sorteo sobre los cuartos de final, y el 13 de julio sabremos nuestro veredicto. Después, daré mi opinión. Vamos a esperar a la resolución, pero la preparación de esta temporada no va a cambiar. Lo que tenemos por delante es muy bonito,” indicó.

Guardiola también comienza mirar hacia el futuro ya que el partido de vuelta de la Champions contra el Madrid está a la vuelta de la esquina. Se habló sobre la posible influencia que puede haber tenido para que la vuelta de los octavos se dispute en Manchester, “No tengo tanta fuerza como para tener impacto en ese tipo de decisiones. No soy presidente. Nunca he hablado con la UEFA. He dicho muchas veces que queremos jugar en Manchester, pero vamos a aceptar la decisión que sea,” admitió.

Pep se prepara para su próximo partido ante un Newcastle que ha repuntado desde el reanudación del torneo en la Premier League.