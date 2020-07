Cómo ordenar UFC 251: PPV Precio y ESPN Plus

Aunque hubieron cambios de planes, UFC 251 en Fight Island en Abu Dhabi sigue siendo una opción completa para una tarjeta absolutamente llena.

Las preliminares (hora de inicio de las 6 pm ET) se pueden ver en ESPN o ESPN +, mientras que la tarjeta PPV principal (10 pm ET) se puede comprar a través de ESPN + . El precio del PPV depende de si ya eres o no un suscriptor de ESPN +, así que aquí hay un resumen completo de tus opciones:

Cómo comprar UFC 251 si no tiene ESPN +

Puede obtener un paquete especial que incluye una suscripción de un año a ESPN + (valor de $ 49.99) y UFC 251 (valor de $64.99) por $84.98, lo que representa un ahorro de alrededor del 26 por ciento:

Pero si desea comprarlos por separado, puede primero suscríbase a un mes de ESPN + aquí mismo ($4.99 por ESPN +, o $12.99 por un paquete de ESPN +, Hulu y Disney +), y luego siga las instrucciones a continuación para los suscriptores de ESPN + existentes.

Sin embargo, con la cantidad de Contenido de UFC (y otros deportes) en ESPN + , la mayoría de los fanáticos de MMA probablemente conservarán ESPN + a largo plazo, lo que significa que el valor del paquete es la mejor manera de hacerlo si aún no tienes ESPN +.

Cómo comprar UFC 251 si ya tiene ESPN +

Los suscriptores actuales de ESPN + pueden comprar el UFC 251 PPV por sí mismo por $64.99:

Pero si solo tiene una suscripción mensual, aún puede obtener el paquete especial que incluye un año de ESPN + y el UFC 251 PPV. La única diferencia es que, en lugar de comenzar una nueva suscripción a ESPN +, solo extenderá su suscripción actual por un año y obtendrá el UFC 251 PPV por un total de $84.98:

Dónde ver UFC 251

Una vez que se haya registrado en ESPN + y haya comprado el PPV, hay varias maneras diferentes de ver Usman vs Masvidal y la tarjeta principal completa de UFC 251.

Puedes ver las peleas en tu computadora a través de ESPN. com , o puede mirar en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku , Amazon Fire TV , Apple TV, Chromecast, PlayStation 4 , Xbox One u otro dispositivo de transmisión compatible a través de la aplicación ESPN.

Para todas esas opciones, deberá iniciar sesión con su cuenta de ESPN + para ver tanto las preliminares (ESPN +) como la tarjeta principal (ESPN + PPV).

Vista previa de UFC 251

UFC se vio obligado a cambiar sus planes esta semana cuando el contendiente No. 1 de peso welter Gilbert Burns se vio obligado a abandonar el muy publicitado evento principal de UFC 251 debido a una prueba COVID-19 positiva. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para encontrar un reemplazo, con Jorge “Gamebred” Masvidal interviniendo para la pelea por el título.

“Estoy más feliz que nada porque puedo romper la cara de este tipo y me pagan por eso”, dijo Masvidal a ESPN.

Masvidal tomó la pelea con solo seis días de anticipación, pero confía en que puede hacer el trabajo.

“Si me preguntas, ¿estás en forma?” Dijo Masvidal. “Tal vez no para pelear contra Ben Askren. No estoy en la forma de Ben Askren, porque es un luchador infernal. O incluso para pelear contra un tipo como Darren Till. Pero estoy en forma para este trasero que estoy a punto de decapitar y bautizar? Infierno sí “.

El presidente de UFC, Dana White, estaba feliz de ver a Masvidal intervenir.

“Si miras la historia de 20 años [de UFC], este tipo de cosas suceden. Cuando entras en negociaciones para peleas, suceden estas cosas. Gilbert Burns ha estado en una lágrima y constantemente peleaba, y quería continuar. peleaba y era el contendiente número 1, por lo que Gilbert Burns tenía sentido “, dijo White a CBS Sports. “Obviamente, Masvidal se ha convertido en una estrella masiva durante el último año y medio, y esa es la pelea que la gente quiere ver, así que cuando Burns se cayó, entramos en una habitación y descubrimos a Masvidal”.

Burns anima a Usman a ganar para mantener intacto su curso de colisión.

“Quiero que gane Kamaru”, dijo Burns a MMA Fighting. “Primero que nada, porque me gusta el tipo. Ya no lo es, pero solía ser mi compañero de entrenamiento, así que seguro obtuve a Kamaru. Y si Masvidal gana, las cosas se volverán locas. Va a ser un circo en esa división. Él va a pelear con quién más, no lo sé, creo que quiere pelear con Conor (McGregor) o tal vez con Nate Díaz. No creo que la división vaya a funcionar correctamente, con el número uno, el número dos luchando por el título. Lo va a hacer un desastre, así que esa es otra razón por la que quiero que gane Kamaru “.

Pero la pelea entre Usman y Masvidal no es la única que tiene un cinturón de por medio este sábado. Alexander Volkanovski y Max Holloway estarán luchando por el título de peso pluma, mientras que Petr Yan y José Aldo están luchando por la supremacía del peso gallo.

Tarjeta Principal

Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway

Petr Yan vs. Jose Aldo

Jessica Andrade vs. Rose Namajunas

Amanda Ribas vs. Paige VanZant

Cartelera

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Zhalgas Zhumagulov vs. Raulian Paiva

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant