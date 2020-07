Cumbre secreta en FC Barcelona: ¿qué se dijeron Messi y Setién a solas en el Camp Nou?

Las declaraciones de Leo Messi post derrota ante Osasuna en el mismísimo Camp Nou por la anteúltima jornada de La Liga española podían suponer una inminente salida de Quique Setién como entrenador del FC Barcelona. Sin embargo, una cumbre secreta entre el futbolista y el DT fue determinante para que el equipo culé no quede acéfalo antes de lo previsto.

De acuerdo a lo que informa el diario catalán Mundo Deportivo, Setién fue el que tomó la iniciativa para entablar un dialogo a solas con Messi entre el 16 y 19 de julio, periodo transcurrido entre el traspié ante Osasuna y la abultada goleada sobre Alavés.

"Barcelona fue un equipo muy débil durante el año” declaró Leo Messi. Autocrítica. pic.twitter.com/85qIjl5kpf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 16, 2020

“Leo, tenemos que hablar”, le habría dicho a Setién para comenzar esa determinante charla entre ambos. Y si bien no eludieron la mención sobre la poca química que existe entre el cuerpo técnico y los futbolistas, ‘La Pulga’ y su DT acordaron una tregua hasta el final de la temporada para calmar las aguas en el seno de la plantilla blaugrana.

En este sentido, el periódico La Vanguardia informa que se consensuó “un mensaje de unión y respeto rociado de una buena dosis de autocrítica”.

❗ Setién tomó la iniciativa para aclararlo con Messi. Solos. En el campo ✍ por @MigRicohttps://t.co/FwJL3s9S1n — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 21, 2020

A pesar de que el Barça ya no contaba con posibilidades de consagrarse en La Liga, el día posterior al cónclave Messi y compañía redondearon una contundente victoria sobre Alavés que demostró el cambio de aire que se vivía dentro del equipo.

“Hicimos nuestra autocrítica puertas adentro, que es como tiene que ser. Nos dimos cuenta de un montón de cosas. Lo primero que no hicimos una gran temporada a nivel de juego y de resultados. Hoy dimos un paso importante a nivel de actitud y compromiso, que es lo primero que hay que tener siempre, pueden salir las cosas o no, pero en las ganas no nos puede ganar ningún equipo“, analizó Messi tras el éxito el 5-0 conseguido en Vitória, para cerrar la participación en La Liga que finalmente ganó Real Madrid.

"La actitud del equipo y el compromiso es el camino a seguir." 👍 Leo #Messi pic.twitter.com/GSoozrlxdK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 19, 2020

Entre tanta turbulencia vivida en los últimos meses, en el FC Barcelona parece asomar una luz de esperanza de cara al decisivo duelo frente a Napoli por los octavos de final de la UEFA Champions League.

Vacaciones exprés y a pensar en la Champions

Concluida la participación en La Liga 2019/20, la plantilla del FC Barcelona ingresa en una semana de vacaciones antes de encarar la preparación de cara al determinante partido frente a Napoli de Italia, el cual decidirá el futuro del club culé en la UEFA Champions League.

“El parate que viene en unos días nos va a venir bien para tomar aire y limpiar la cabeza para olvidarnos un poco de todo lo que vivimos, que fue muy malo de enero para acá”, aseguró el propio Leo Messi días atrás.

¿Estará en lo cierto Leo?