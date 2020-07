El mánager de estrella de UFC desmiente que su luchador se retire tras la muerte de su padre

El mánager de una de las más grandes estrellas de la UFC en el mundo ha revelado vía Twitter el sábado que las recientes informaciones que llegan desde Rusia apuntando que su luchador había decidido retirarse son “totalmente falsas”.

Ali Abdelaziz, CEO de la Dominance MMA Management, anunció a sus seguidores que no se dejaran engañar por las “fake news” sobre el campeón de peso ligero de la UFC Khabib Nurmagomedov.

“Algunos medios de comunicación rusos han dicho que Khabib se retiraba”, dijo Abdelaziz. “Esto es totalmente falso. Khabib está pasando un periodo de luto después de que su padre falleciera. Quiero que todo el mundo sea respetuoso con esta situación que no dé credibilidad a las ‘fake news’.”

Some of the Russian media reported I said Khabib is retired. This is absolutely false. Khabib is grieving with his father passing away. I want everyone to be respectful to the situation and don’t give fake news.

— Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) July 11, 2020