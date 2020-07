¿Luis Suárez, rumbo a la MLS? David Beckham lo quiere

No es la primera vez que se relaciona a Luis Suárez con la Major League Soccer de Estados Unidos. El uruguayo, a sus 33 años, empieza a tener una edad en la que es el momento de ir pensando en sus últimos años como futbolista. Estados Unidos podría ser un buen destino para un retiro dorado, como ya hicieron otros jugadores como Zlatan Ibrahimovic (aunque ahora ha vuelto a la Serie A), Carlos Vela o Wayne Rooney.

En el caso del uruguayo, informa Mundo Deportivo que ahora mismo el club mejor posicionado para hacerse con sus servicios sería el Inter de Miami de David Beckham, que sueña con crear un proyecto ganador en un equipo de nueva creación.

Evidentemente, pensado en calidad de vida y como reclamo publicitario, Miami parece un sensacional destino. Según explica el periódico británico The Sun, la oferta de contrato sería de 4 años, mientras que la cantidad anula que percibiría no ha trascendido.

Luis Suarez is David Beckham and Inter Miami's top transfer target https://t.co/Lfo20xUBJo — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) July 29, 2020

Suárez aún tiene un año de contrato y tiene una cláusula de renovación automática

Pese a esta posible oferta del Inter de Miami, Luis Suárez aún tiene un año de contrato, hasta el 2021. De hecho, su contrato se renueva automáticamente hasta 2022 si juega más del 60% de partidos la temporada que viene. Así lo contó él mismo en una entrevista a RAC 1:

“Soy muy feliz aquí, mi familia está más que contenta aquí. Estoy en el club donde siempre he querido estar. Me siento muy útil para el club y creo que la decisión no la tomaré yo. El club conoce mi predisposición. Yo quiero continuar, evidentemente, pero no depende de mí. Hay una opción en mi contrato que dice que la temporada que viene, si juego el 60% de los partidos, renuevo automáticamente hasta 2022.”

La temporada de Luis Suárez, en datos anotadores, ha seguido siendo muy buena. En la Liga Española ha sumado 16 goles en 28 partidos y en la Champions lleva 3 en 5 encuentros. Hay que recordar también que se lesionó en febrero y se perdió algunos partidos.

Sin embargo, las sensaciones sobre todo desde que volvió de la lesión tras el coronavirus no han sido las mejores. Sin perder el olfato goleador, se ha visto al uruguayo muy cansado sobre el terreno de juego y fallando algunas pases y algunas oportunidades muy claras.

Sin ir más lejos, el Barcelona está pensando esta temporada en incorporar un delantero centro de garantías que pueda discutir el sitio a Luis Suárez. Ha sonado con fuerza el nombre de Lautaro Martínez, que actualmente milita en el Inter de Milan y que, por cierto, ayer anotó un golazo al Nápoles.

¿Lautaro se queda un año más en #Inter? Según Mundo Deportivo, "el compromiso con #Barcelona es total", por lo que podría esperar hasta junio de 2021 para irse al club español, cuyos problemas económicos complican un fichaje inmediato. #Racing, atento. Ayer, golazo a #Napoli. pic.twitter.com/AsCOfEE6aU — Matías Ruffet (@matiasruffet) July 29, 2020

Habrá que estar a los planes de David Beckham, que quiere invertir mucho esfuerzo y dinero en su proyecto con el Inter de Miami, y no tendrá dudas a la hora de incorporar grandes cracks en su equipo.