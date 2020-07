John Holliger, ex ejecutivo de la NBA detalla las posibilidades contractuales de Anthony Davis

Los Ángeles Lakers están actualmente concentrados en ganar el título de la NBA, pero eso no significa que los altos mandos no estén pensando en la situación contractual de Anthony Davis. Mientras LeBron James es el mejor jugador del equipo, Davis es el jugador clave para mantener la relevancia del conjunto luego de las próximas dos temporadas; afortunadamente ha habido algunas señales de que él quiere quedarse por lo menos algún tiempo más.

De todos modos, el exejecutivo de la NBA John Holliger le dijo a The Athletic que él no cree que Anthony se comprometa a largo plazo.

“Basado en las charlas con la gente y mi propio sentido común parece que vamos hacia un tope salarial la próxima temporada de cerca de U$109 millones – en otras palabras, muy cercano al tope de este año, aún no sabemos cuánto puede cambiar para los próximos años, actualmente no se espera que el tope para 2021-200 sea mucho más alto, pero para el 2022-23 podría tender a subir”.

Best of Anthony Davis | Part 1 | 2019-20 NBA SeasonTake a look back at Anthony Davis's best plays of this season so far! Subscribe to the NBA: https://on.nba.com/2JX5gSN Full Game Highlights Playlist: https://on.nba.com/2rjGMge For news, stories, highlights and more, go to our official website at https://nba_webonly.app.link/nbasite Get NBA LEAGUE PASS: https://nba.app.link/nbaleaguepass5 2019-11-27T20:00:06Z

Lo que eso significa para el basquetbolista es que él podría estar más dispuesto a aceptar un acuerdo a corto plazo dado que el contrato máximo para el próximo año estaría basado en un número tope más bajo del que originalmente se esperaba. Su contrato máximo para la próxima temporada podría ser de 32,7 millones, lo que es aún un aumento, pero durante la vigencia de un contrato de 5 años con Los Lakers él podría estar recibiendo más de 10 millones con respecto a lo que previamente se estimaba.

La historia de lesiones del jugador es significativa, de tal manera que podría ser un riesgo confiarse en contratos cortos, el claramente estaría apostándose a sí mismo si decide no firmar un contrato largo.

Davis podría esperar hasta el 2021 para firmar a largo plazo. Al final del día podría ganar mucho más dinero si se mantiene paciente, de acuerdo con Hollinger, si él se convierte en agente libre en el 2022 podría ganar mucho dinero con Los Lakers.

Anthony también podrá ser elegible para un aumento grande en su pago en el verano de 2020, cuando complete su décima temporada, lo que lo pondría en capacidad de ganar hasta el 35% del tope salarial del equipo.

¿Tendrá Davis el contrato más grande en la historia de la NBA?

“Si todo marcha de acuerdo al plan, el deportista estaría entre los jugadores que más dinero han ganado en la historia de la NBA”, dijo Hollinger.

Dado el hecho que el tope salarial podría llegar a un nivel más alto en el verano del 2022, eso representa una razón bastante poderosa para que Davis firme bajo la modalidad de 2+1 este verano, un contrato máximo de 3 años con la opción del jugador luego del segundo año. Bajo el escenario del top, eso es un monto de U$106,6 millones de dólares a lo largo de 3 temporadas; mientras él se mantenga como un jugador de elite, eso lo pondría en una posición de hacerse al contrato más grande en la historia de la NBA en el 2022, un contrato por 5 años y en el rango de los U$250 millones.

Un cuarto de billón de dólar podría ser un cambio bastante agradable para Davis, cuando la agencia libre del 2022 llegue el tendrá 30 años con varios años más por delante como jugador de elite.

Esta es la versión original de Heavy.com