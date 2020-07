TOP 5: Noticias de Deportes – 15 de Julio de 2020

Pep Guardiola les contesta a Klopp y Mourinho, la NFL utilizará casos especiales por el coronavirus, Dybala firma un contrato millonario con la Juventus, Atlético Mineiro difunde cláusula de salida de Jorge Sampaoli y Lazio quiere sumar al colombiano Borré. Las noticias más importantes del día.

1. Guardiola le contestó a Mou

📺 #DirectoGol Las reacciones tras la decisión del TAS de permitir jugar al City competiciones europeas: ➡️ Guardiola "Deberíamos recibir algunas disculpas" ➡️ Klopp: "No es un buen día para el fútbol" ➡️ Mourinho: "Es una decisión vergonzosa" pic.twitter.com/IDUVpXBrNe — GOL (#VolverEsGanar 🔛⚽️) (@Gol) July 14, 2020

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, y el portugués José Mourinho, del Tottenham Hotspur, se quejaron por el indulto del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al Manchester City. El equipo dirigido por Pep Guardiola está habilitado para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

El DT catalán no se quedó callado ante los cuestionamientos de sus colegas. “Lo que ha pasado estos últimos años, toda la gente que nos criticó… Me gustaría decirles que nos miren cara a cara y que salgan a jugar al césped, y si nos ganan les daremos la mano y les felicitaremos”, dijo el exDT del Barcelona.

“Es una decisión vergonzosa, si el Manchester City no es culpable, ser multado con algunos millones es una vergüenza. Si usted no es culpable, no debe ser castigado. Por el contrario, si es culpable, debe ser castigado, por lo que es una decisión vergonzosa. En todo caso, la decisión es un desastre”, había dicho Mourinho.

2. Los casos especiales de la NFL

🏈 | La NFL anunció que sus jugadores retomarán la actividad con cascos anticoronavirus, que incluirán una protección especial para prevenir la dispersión de partículas de saliva durante los partidos. pic.twitter.com/vZR262Mk1f — Ovacion24 (@ovacion24) July 14, 2020

La NFL anunció que los jugadores de los 32 equipos utilizarán casos anti coronavirus en el reinicio de la temporada. La medida, aprobada por el Sindicato de los Jugadores, tendrá una especie de tapabocas adherido que impide la diseminación de partículas de saliva.

La marca fabricante del producto es Oakley, quien ya les entregó a los equipos ejemplares de los casos especialmente diseñados para la ocasión.

El fabricante no quiere que los jugadores se lleven sorpresas. La idea es que se familiaricen con el caso y comprueben que no afecta en nada el rendimiento deportivo.

3. El contrato de Dybala

Juventus estaría preparando una oferta millonaria para la renovación de contrato de Paulo Dybala hasta el 2025, convirtiéndose en el segundo mejor pagado del club, después de Cristiano Ronaldo. El contrato actual de ‘La Joya’ vence en junio del 2022. pic.twitter.com/fcV25UTiPe — Pitazo Final (Desde 🏡) (@pitazo_final_) July 14, 2020

El argentino Paulo Dybala recibió un increíble contrato por parte de la Juventus. En los próximos días quedará ligado a la Vecchia Signora hasta 2025.

Fabio Paratici, director deportivo del líder de la Serie A, avisó que restan detalles para que el delantero estampe la firma. Será el segundo jugador mejor pago de la plantilla, detrás de Cristiano Ronaldo. Se estima que percibirá un salario anual de 12 millones de dólares.

“Es un jugador importante, hicimos una fuerte inversión cuando vino. Siempre lo creímos, le dimos la camisa número 10 que tiene una importancia simbólica. La confianza siempre ha estado en Paulo. Estamos seguros de que será el futuro de la Juventus”, dijo Paratici.

4. La cláusula de Sampaoli

SI LO QUIEREN, TIENEN QUE PAGAR 💰#Flamengo podría quedarse sin DT y Sampaoli suena como opción a reemplazar a Jorge Jesus. El presidente del #AtléticoMineiro ya avisó que si lo quieren tendrán que pagar la cláusula de 3.400.000 dólares por el argentino ¿No es mucho?#MktR pic.twitter.com/6oRexDqeJQ — Marketing Registrado (@MktRegistrado) July 14, 2020

Lásaro Cândido da Cunha, vicepresidente de Atlético Mineiro, difundió la millonaria cláusula de salida del entrenador argentino Jorge Sampaoli.

Sampaoli es candidato a reemplazar a Jorge Jesús en Flamengo, en caso de que el portugués acepte la oferta de Benfica.

Si el argentino se va al vigente campeón de la Copa Libertadores, deberá pagarle al Galo Mineiro 3.4 millones de dólares. La misma cifra deberá abonarle el club en caso de que decida despedirlo.

“Los contratos son así, no creo que Sampaoli se vaya este año, no creo que haya ningún escenario para que se vaya a otro club de Brasil. Si un club viene de afuera y nuestra moneda es débil, puede ser, pero no sé si tendría las condiciones de trabajo allí que tiene aquí”, remarcó el dirigente.

5. Lazio sigue a un delantero colombiano

⚠️ATENCIÓN⚠️ Informa @DiarioOle que, la Lazio 🇮🇹 se suma al interés de Porto, Betis y Crystal Palace, por hacerse de los servicios de Rafael Santos Borré. El colombiano, sigue teniendo contrato con River hasta junio del 2021. ¿Se dará la vuelta de la “máquina” a Europa? pic.twitter.com/FxyhN8neyH — Argentina 🇦🇷 (@AFA_Goleador) July 14, 2020

Lazio está a punto de perder a su gran figura, el delantero y goleador Ciro Immobile, quien sería uno de los refuerzos del Newcastle para la temporada 2020/2021.

El equipo romano puso sus ojos en el atacante colombiano Rafael Santos Borré, actual goleador del River Plate de Argentina.

Los italianos están dispuestos a pagar 17 millones de dólares por la ficha del colombiano. Le ofrecerían un contrato estelar. Por ahora, tiene vínculo con River hasta mediados de 2021.