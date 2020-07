Floyd Mayweather podría tener pelea con peleador japonés de la MMA

El campeón retirado de boxeo Floyd Mayweather Jr. anunció la semana pasada que viajaría a Tokio pronto para negociar con una compañía de promoción japonesa un evento que ocurrirá más adelante este año.

Según varios usuarios de redes sociales que siguen de cerca a RIZIN Fighting Federation, en la próxima pelea de exhibición de Mayweather en RIZIN podría enfrentarse a la estrella de la MMA, Mikuru Asakura, un luchador de la MMA “salvaje y luchador callejero” que en los últimos años se ha convertido en uno de los mayores atractivos de esa compañía.

La última (y única) exhibición de RIZIN de Mayweather fue en diciembre de 2018 contra el fenómeno del kickboxing de RIZIN, Tenshin Nasukawa. Mayweather ganó la pelea a través de la detención del primer round, aunque ESPN lo criticó como un “evento ridículo”.

Según ESPN, “en realidad, todo fue completamente vergonzoso y, a veces, parecía casi en escena”.

Según Bloody Elbow, Mikuru Asakura es uno de los “dos hermanos salvajes y luchadores callejeros, que resultan ser los mejores luchadores prometedores que Japón tiene para ofrecer”.

Esas palabras son de diciembre de 2019. Desde que fueron escritas, Mikuru ha agregado dos victorias más a su libro mayor, mientras que el hermano menor, Kai Asakura, sufrió una impactante derrota ante Manel Kape en RIZIN 20.

Aún así, los dos luchadores, Mikuru, de 27 años, y Kai, de 26, tienen una historia de fondo increíble y excelentes registros en general.

Según el mismo artículo de Bloody Elbow: “No hay dos luchadores más importantes, tanto para Rizin como para la MMA en general, que este par de hermanos con puño de fuego”.

Pero Mayweather ganó $9 millones por la excursión.

También vale la pena señalar que la victoria de Mayweather sobre Nasukawa no figura en su registro oficial de boxeo.

Full Fight | フロイド・メイウェザー vs. 那須川天心 / Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa – RIZIN.142018年12月31日(月)、さいたまスーパーアリーナにて開催された「Cygames presents RIZIN.14」試合フル映像 [Special Exhibition] Floyd Mayweather vs. Tenshin Nasukawa 12/31/2018 RIZIN.14 『Cygames presents RIZIN.14』試合後インタビュー【那須川天心選手】 https://youtu.be/DsWojeRHQqs ▼Follow RIZIN FIGHTING FEDERATION Website: https://jp.rizinff.com/ Facebook: https://www.facebook.com/rizinfightingfederation Twitter: https://twitter.com/rizin_PR Instagram: https://www.instagram.com/rizin_pr/ #RIZIN #FloydMayweather #那須川天心 2020-04-03T10:00:38Z

Sin embargo, vale la pena señalar que la victoria de Mayweather en el combate fue contra un kickboxer de 125 libras bajo reglas de boxeo.

En esta etapa de su vida, Mayweather es un luchador de 147 libras. Entonces Mayweather-Tenshin era como si Conor McGregor quisiera pelear contra Deiveson Figueiredo o Joseph Benavidez, pero también quisiera estipular que su oponente tenía que ponerse de pie y golpear todo el tiempo.

Si Mayweather-Tenshin fuera una pelea legítima, fue tonta y peligrosa.

Aún así, la aparición de Mayweather en RIZIN 14 prestó una gran atención de los medios a la organización japonesa, creada en 2015 por el ex presidente del Pride Fighting Championship, Nobuyuki Sakakibara.

Mikuru y Kai son estrellas japonesas de cosecha propia que podrían estar en camino de hacer grandes cosas en su país. Los hermanos crecieron metiéndose en muchas peleas callejeras y, según los informes, ni siquiera querían aprender boxeo a instancias de su madre, porque no les gustaba que fueran tantas reglas para la ciencia dulce.

Según Bloody Elbow: “… Mikuru se dobló sobre su mentalidad de demonio cuidado. Se volvió aún más imprudente y, francamente, peligroso. Programaría horarios para salir de noche y saltar sobre personas desprevenidas, a menudo reclutando a su escuadrón para filmar los encuentros. Se resignó a la idea de que eventualmente se uniría a una pandilla. Y, en algún momento indeterminado, cuando” no importaba, moriría. Eventualmente escribiría un último testamento y testamento en su teléfono celular, preparándose tácitamente para lo que él pensó que era una muerte prematura inevitable”.

勝利

応援ありがとうございました pic.twitter.com/E2K03REaMl — 朝倉未来 Mikuru Asakura (@MikuruAsakura) February 22, 2020

Ambos hermanos finalmente terminaron con una “promoción japonesa”, llamada The Outsider, que es un esfuerzo promocional que fue creado específicamente para permitir a los combatientes de orígenes no tradicionales la oportunidad de ascender desde los márgenes de la sociedad hasta convertirse en estrellas de combate completas.

Mikuru y Kai subieron de rango a partir de 2015 y han estado con RIZIN desde 2018. Kai hace su trabajo en 130. Mikuru compite en la división de las 145 libras. Tiene 14-1 como luchador profesional y ha ganado nueve combates consecutivos.

¿Qué pasa con los planes UFC de Floyd Mayweather?

Mayweather parecía estar en camino de trabajar con la UFC hace unos meses, pero parece que no pasó nada en ese frente. Tanto Mayweather como el presidente de UFC, Dana White, confirmaron que algo estaba en proceso en ese momento, pero el anuncio nunca llegó.

Quizás los tratos de Mayweather con la UFC se complicaron por la pandemia global y la repentina falta de disponibilidad de sus dos oponentes más probables de las mega peleas cruzadas, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov.

Independientemente de qué, ahora parece que la próxima pelea cruzada de Mayweather se llevará a cabo bajo el estandarte RIZIN en lugar de la UFC. Si eso sucede, algunas personas creen que Mikuru es el oponente más probable.

No ha habido ningún anuncio sobre los planes RIZIN de Mayweather para el 2020 más allá de lo que el luchador publicó la semana pasada. En resumen, Mayweather dijo que viajaba a Japón para reunirse con la compañía por algo que sucedería más adelante este año.

Más allá de eso, todos los rumores y conversaciones en línea son puramente especulaciones en este momento. Sin embargo, al menos es razonable sugerir que vale la pena señalar la información que circula en las redes sociales por algunas razones.

Primero, Mayweather ya compitió en un evento RIZIN contra el kickboxer de 125 libras Tenshin Nasukawa. No es probable que se enfrente a una revancha contra el mismo luchador después de su freno dominante en el primer round, y uno también podría creer que los promotores querrían elegir un luchador más grande esta vez.

No hay teóricamente muchos luchadores en la lista de RIZIN que tengan sentido tanto desde la perspectiva de RIZIN como de Mayweather. RIZIN querría posicionar a una de sus principales estrellas como lo hizo con Tenshin hace dos años, y Mayweather querría asegurarse de que le paguen el mejor dólar.

FLOYD MAYWEATHER IS TEASING A RIZIN RETURN! Thanks @kingcillo24 pic.twitter.com/auMF2BK5U9 — bsappu (@bsappu1) July 9, 2020

Finalmente, Mikuru ha expresado al menos dos veces recientemente interés en enfrentar a Mayweather, y lo hizo mucho antes de que Mayweather anunciara que estaba interesado en otra pelea de RIZIN.

