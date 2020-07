Exmadridista desvela fiestas de Ronaldo y Ronaldinho

Zé Roberto es un ex futbolista con una trayectoria impresionante. Entre sus múltiples equipos, vistió las camisetas del Real Madrid, Bayern Múnich, Santos, Gremio y Palmeiras, entre otros.

El oriundo de São Paulo también brilló en la Selección de Brasil, ganando la Copa América en hasta que le puso fin a su carrera a los 43 años. En una charla muy amena en el programa “Líbero” de la cadena argentina TYC Sports. El ex mediocampista contó intimidades de lo que ocurría en los planteles que integró. También dijo que cree que Leo Messi es uno de los mejores de todos los tiempos.

Zé Roberto jugó en el Madrid en 1998 antes de regresar a Brasil para unirse a Flamengo, pero se mantiene muy ligado a la entidad blanca.

Uno de los momentos más entretenidos fue cuando Zé Roberto habló de sus ex compañeros de equipo que tenían una preferencia para la vida nocturna. Por supuesto, no faltó la mención de Ronaldinho, quien llegó a tener un boliche en su casa, y el increíble don de Ronaldo en cada entrenamiento luego de las fiestas.

“Ronaldo salía y lo que hacía al otro día en el entrenamiento era imposible, increíble. No dormía casi, tomaba sus copas pero al otro día entrenaba como un animal. Después había otros que salían igual como él pero estaban muertos,” admitió.

“Ronaldinho llegó a tener un boliche (club nocturno) en su casa, pero yo prefería no ir sino quedarme en mi casa”, resaltó.

Zé Roberto y su salud

Zé Roberto prefirió ser más profesional y cuidar a su cuerpo porque era una “herramienta de trabajo”. Esta actitud no solamente le ayudó a jugar hasta los 43 años, sino que ahora es un “influencer de fitness” en redes sociales.

Hablando de Madridistas del pasado

Zé Roberto habló mucho de varios madridistas del pasado. Aunque no coincidió con él en el Madrid admitió que el rival que más lo sorprendió por sus cualidades fue Zidane. “Tengo en mi museo su (camiseta), para mí fue uno de los mejores”, afirmó. El brasileño lo enfrentó en la final de la Champions, cuando el francés anotó uno de los goles más icónicos en la historia de la competencia en la ciudad de Glasgow.

Gol de Zidane- 2002

También reconoció al legendario Fernando Redondo. El brasileño lo calificó como “uno de los mejores compañeros” que tuvo en su carrera. “Fue el mejor volante, jugaba adelantado porque tenía calidad, clase e inteligencia para jugar. Me llamaba mucho la atención”. Pero al mencionar al mejor futbolista que tuvo en su Selección, no dudó: “Ronaldo, el Fenómeno, fue increíble. Para mí fue el mejor”.

Entrevista con Zé Roberto- TyC Sports

El brasileño tampoco dudó en elogiar a Lionel Messi, quien elegiría por encima de su ídolo de la infancia. Maradona. “Por verlo y haberlo enfrentado, porque fue cinco (seis) veces el mejor del mundo y se mantiene en alto nivel tantos años. Me quedo con Messi. Lo pondría entre los mejores tres de la historia con Pelé y Maradona”, aseguró.

Sobre la devoción que despierta el rosarino, Zé Roberto contó que “hay muchos niños en Brasil que les gusta más Messi que Neymar. La forma de jugar de Messi es muy parecida a la de los brasileños”. Y pidió: “Me encantaría que ganara la Copa del Mundo. Ahí sí podría el mejor de la historia, es la única Copa que le falta en su carrera”.

El palmarés de Zé Roberto como jugador al ganar seis títulos de liga, cinco copas domésticas, y una supercopa (con el Madrid). Con el Madrid ganó una Champions. Con la selección brasileña, ganó dos Copas América y dos Copas Confederaciones.

