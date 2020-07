El equipo de Washington oficialmente cambia su nombre

Desde su fundación como franquicia de la NFL, el equipo que jugaba en la capital estadounidense se llamaba los Washington Redskins. Durante varios años se había pedido y protestado a la directiva de este equipo que se cambiara este nombre ya tiene una connotación racista contra los pueblos nativos estadounidenses.

El jueves, esta franquicia anunció que su equipo se llamará el “Washington Football Team” (Equipo de Fútbol de Washington). El equipo se decidió por este nombre de manera temporal hasta que puedan encontrar un nombre apropiado después de recibir “las sugerencias de jugadores, exjugadores, fanáticos, auspiciantes y la comunidad,” indicó el equipo.

Esto terminó siendo un giro de 180 grados. En el 2013, Snyder había sido tajante al decir que su equipo “nunca iba a cambiar su nombre“.

Tanto fue su convicción que dijo que “pueden usar letras mayúsculas: NUNCA”. Durante su época como propietario, Snyder siempre ha apelado a la “tradición” del nombre.

Sin embargo, este argumento no ha sido suficiente para evitar demandas judiciales por parte de grupos indigenas. También fue un detonante que generó muchas peleas entre él y los fanáticos del equipo.

