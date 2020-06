Zidane: “Confío en Gareth realmente”

Zinedine Zidane siempre habla lo justo y necesario en sus conferencias de prensa y esta vez no fue la excepción previo a su partido crucial ante la Real Sociedad. En un par de ocasiones mencionó que es “muy directo” y en algunas preguntas evitó la controversia al ser corto con su respuesta.

La conferencia de prensa empezó con Zidane siendo preguntado sobre la posibilidad de retomar el liderato después del empate del Barcelona ante el Sevilla y quejas las de Piqué

en redes sociales.

“Digan una cosa u otra, lo que me interesa es el partido de mañana. Y tengo mi opinión, pero no la voy a decir porque puede pasar lo mismo al revés. Cada uno se puede expresar, pero nosotros pensamos en el partido de mañana, y nada más”. “Soy como soy, es mi forma de ser. Soy así, aprovecho cada cosa que me toca en la vida. Tengo la suerte de poder hacer lo que me gusta y no todo el mundo puede decir lo mismo. También me puedo quejar en la vida como mucha gente, pero como entrenador no va cambiar nada por hablar de una cosa mal. Soy muy positivo en mi vida, pase lo que pase no es lo más importante si lo das todo”.

Zidane fue contundente con preguntas sobre el arbitraje y cómo no han favorecido o no al Madrid.

“Los árbitros no nos están favoreciendo. Y nada más”.

Además en el aspecto del “otro fútbol” Zidane fue contundente con algo que es fuera de su control.

“¿El ‘otro’ fútbol? Ojalá que influya en el campeonato. Se puede jugar de otra manera, fuera del campo, pero nosotros no lo hacemos porque somos el Madrid y sabemos de nuestra fuerza. Lo que queremos es jugar en el campo, si estamos preparados podemos hacer buenas cosas. Yo no voy a opinar, cada uno puede hablar y decir lo que le interesa”.

Dentro de lo que son sus jugadores, Zizou mencionó que no le dice a sus jugadores sobre qué deben decir y apela a la inteligencia de los jugadores. Indicó que hay mucha gente que “va a decir tonterías” y quiere que sus jugadores estén enfocados en el fútbol para “hacer cosas buenas”.

El futuro de Gareth Bale

El timonel merenegue también se referenció a la disponibilidad de Gareth Bale y si cuenta en él o no. Con lo corto que fue en su respuesta dejó más dudas que cualquier otra cosa. El galés ya se rumora que está fuera del Madrid hace rato, pero no ha llegado a una solución este tema. Mientras tanto, el técnico francés no cambia su postura y esta vez lo resumió en ocho palabras.

“Realmente confío en Gareth. Como en todos. Realmente”.

Conferencia de prensa de Zidane

Rueda de prensa de ZIDANE previa Real Sociedad – Real Madrid (20/06/2020)Rueda de prensa de ZIDANE previa Real Sociedad – Real Madrid (20/06/2020) #zidane #realsociedad #pressconference Real Sociedad de Fútbol SAD – Real Madrid CF domingo, 21 de junio de 2020 Hora: 22:00 Árbitro: Estrada Fernández, Xavier Comité/Delegación: Catalán Cuarto árbitro: Sesma Espinosa, Miguel Comité/Delegación: Riojano Árbitro asistente 1: Sobrino Magan, Teodoro Comité/Delegación: Castellano-Manchego Árbitro asistente 2: Porras Ayuso, Guadalupe Comité/Delegación: Extremeño Delegado-Informador: García Fernández, César Comité/Delegación: Cántabro VAR: Martínez Munuera, Juan Comité/Delegación: Valenciano AVAR 1: Barbero Sevilla, Diego Comité/Delegación: Andaluz SUBSCRIBE HERE http://bit.ly/2c8oGX9 Twitter RNMJ TV @rafa_rnmj: http://twitter.com/rafa_rnmj Blogger LA MOVIOLA: http://rafanomejodas.blogspot.com/ "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use." I DO NOT OWN ANY COPYRIGHTS. 2020-06-20T12:12:43Z

Zidane también habló del rol de Karim Benzema en el equipo. Su evolución en las últimas temporadas y su nuevas asociación con Eden Hazard han sido las claves para un Madrid un poco más peligroso y letal en el ataque. Pero Zidane menciona que su compatriota siempre ha tenido estas cualidades.

No ha cambiado mucho, lo único es la edad y la experiencia. Hace ya muchos años que está en el Madrid. Como jugador para mí es lo mismo, pero él sabe que siempre hay que mejorar y es lo que está haciendo. Se cuida mucho y tiene ambición. Le gusta el fútbol y se asocia con todos con el balón. Y además el ‘9’ de Madrid tiene que marcar goles para los de fuera, pero yo no lo comparto. Nos aporta muchas cosas y si mete goles, mejor, pero no me interesa un 9 que sólo marca y no aparece en los partidos. Y Karim tiene las dos cosas”.

Para Zidane, el partido del fin de semana ante la Real Sociedad es la gran oportunidad de volver a llegar a la cima e la tabla. Pero sabe que se enfrenta a uno de los equipos más fuertes de esta campaña.

“No sé si están jugado peor, porque vi los partidos y son un equipo que te puede meter en problemas en cualquier momento, y más contra el Madrid. Los dos partidos de casa son el pasado, ahora hay que seguir en esta línea, estamos bien, y pensando que mañana es otra final, sea en casa o sea fuera”.

Una de las figuras de ese equipo es Martin Odegaard, el jugador merengue que está a préstamo allí. Después de un comienzo en España que dejó mucho que desear, Odegaard ha encontrado su fútbol y será un reto importante para él mostrarse ante el club con el cual sigue contratado.