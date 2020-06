Xavi se ilusiona con ser técnico del Barcelona

Xavi Hernández está muy enfocado en su futuro como técnico. Él entiende el “juego” y tiene en cuenta que se debe adquirir cierto nivel de paciencia y saber cómo venderse para poder llegar a evolucionar dentro de ese rubro.

En los últimos meses, el ex jugador del Barça ha visto sus opciones de llegar al equipo con el cual jugó la mayoría de su carrera mejorar. Su plan va más allá de la inmediatez. Desea llegar al club, pero llegar al momento apropiado.

Esa fue la razón por la cual rechazó la llegada al club en un momento complicado como fue la destitución de Ernesto Valverde el mes de enero.

El actual técnico del Al-Sadd en Qatar ha dicho en varias entrevistas que uno de sus sueños sería volver al club de su alma para sentarse en el banquillo.

Sus últimas palabras van más allá y deja claro que su idea inicial es estar con una candidatura de cara a las elecciones que se celebrarán en 2021. El ex centrocampista contó su plan en una charla sobre racismo y regularización de personas sin papeles que moderó Jordi Évole.

Ese deseo lo reiteró durante una charla moderada por el periodista y moderador Jordi Évole sobre racismo y regularización de personas indocumentada. Xavi fue parte del panel que también incluyeron a Iñaki Williams del Athletic Club y M’Baye Nigan, un joven futbolista quien llegó a España proveniente de Senegal por patera.

Xavi entiende que es un posible reclamo de alguna candidatura en las próximas elecciones del Barça del 2021. “Lo que yo soy es una persona transversal. Soy una persona de club. Y lo que me gustaría es tener todos los condicionantes para volver en el momento exacto para empezar un proyecto de cero. Eso ya lo he dicho muchas veces pero me gustaría poder tomar decisiones futbolísticas en el Barcelona,” mencionó.

Xavi tiene un contrato vigente con Al-Sadd hasta el fin del mes de junio. Durante estos últimos días ha mencionado en los últimos días algunos de los fichajes que le gustaría tener en su cuadro. Entre ellos al que más destacó fue a su ex compañero de selección, Santi Cazorla. Cazorla lo ve como alguien que puede reemplazar a Gabi, que se unirá al cuerpo técnico De Diego Simeone la próxima temporada.

Charla donde habla Xavi

FUTBOL SENSE PAPERS | Casa Nostra, Casa VostraEl periodista Jordi Évole parla de racisme i de la regularització de les persones sense papers amb Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, Mbaye Niang, un futbolista no professional originari del Senegal i que va arribar a l'Estat espanyol amb patera als 18 anys i Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona. Aquesta conversa s'inclou en un cicle impulsat per Casa Nostra Casa Vostra (CNCV) en el marc de la campanya que demana papers per a tothom per donar a conèixer la situació de les persones migrants en la crisi del coronavirus.

“Esta claro que el escenario después de unas elecciones sería perfecto. Claro que sí. No descarto nada. Me vinieron a buscar en enero. Estuvimos hablando y tal. Les dije que no me cuadraban ni las circunstancias ni el timing. Pero espero que se den de nuevo”.