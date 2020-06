Vince Carter pone punto final a su carrera

El primer año de Vince Carter como profesional coincidió con el fin de la era de Michael Jordan en Chicago. El jugador nacido y criado en Daytona Beach tuvo una de las carreras más brillantes de la NBA de los últimos años pero después de 22 años de carrera el escolta decidió ponerle fin a ese gran capítulo de su vida.

El jugador de 43 años anunció en su podcast que “se retiraba del baloncesto profesional”.

A finales del año pasado Carter firmó un contrato por un año con los Atlanta Hawks, insistiendo que la temporada 2019-20 sería su última. Esa temporada fue acortada por causa de la pandemia del coronavirus y había mencionado que su carrera estaba en limbo. Esa decisión finalmente llegó y el legendario jugador decidió no jugar más.

“Si hay un desengaño por la temporada fue fácil dejarlo a un lado y manejarlo así,” Carter said on his podcast. “It’s like, OK, it’s something bigger than my career.

Carter fue el quinto jugador seleccionado en el reclutamiento colegial por parte de los Golden State Warriors, pero de inmediato fue cambiado a los Toronto Raptors. En ese “draft”fue seleccionado después de nombres como Michael Olowokandi, Mike Bibby, Raef Lafrentz y su compañero en la Universidad de Carolina del Norte Antawn Jamison. Lo más irónico fue que ese cambio para Toronto vio a su compañero universitario ir a los Warriors, que en esa época se encontraban entre los peores equipos de la liga de manera consistente.

Su primera temporada se convertiría en la revelación de la liga y fue galardonado como el Novato del Año. Carter sería elegido al equipo All-Star en ocho ocasiones. Durante su mejor momento, Vince Carter fue uno de los jugadores más electizantes de la NBA. Con sus hablidades acrobáticas y su habilidad en poder clavar el balón, cada vez que llegaba a una ciudad jugaba frente a un público colmado.

La época de “Vinsanity” fue una de las más exitantes en la historia. Ahora, su legado será medido por lo ocurrido tras su ida de Toronto. Carter coincidió con una gran época de la NBA. En la conferencia del este estaban los Sixers de Iverson, los Nets de Jason Kidd (a cual se uniría en el 2004) también el Miami Heat y los New York Knicks. Eso no es incluyendo a San Antonio y a los Lakers de Shaquille O’Neal y Kobe Bryant.

Vinsanity

Durante su carrera, Carter vistió ocho camisetas: Toronto Raptors, New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings y terminó con los Atlanta Hawks.

Para muchos, él era el indicado para luchar contra Kobe por el trono que había abdicado Jordan. Desafortunadamente, no salió siendo así. Carter será elegible para el salón de la fama en el 2023, aunque para muchos él no tiene los números para llegar a serlo. Lo que uno sí puede decir es que su carrera fue la más larga de la NBA además de ser ganador de una medalla de oro en el 2000.