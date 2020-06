[VÍDEO] El tremendo golazo del jugador que acaba de comprar el Barcelona

El futuro de Trincao parece brillante

Los fanáticos del Barcelona están encantados con el estado de forma de Trincao. A los 8 goles, hay que añadirle las 3 asistencias que ha repartido en las 18 apariciones para el conjunto portugués en 2020.

Su obvio potencial ofrece un optimismo real para su futuro próximo y se unirá a la nómina de perlas que hay en el Camo Nou. El centrocampista Riqui Puig ya ofreció una gran actuación frente al Athletic, mientras que el joven Ansu Fati de 17 años ya ha marcado 5 goles esta temporada para los catalanes.

El Barcelona tiene una plantilla muy vieja con Jordi Alba, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arturo Vidal, Lionel Messi y Luis Suárez ya están su treinta y tantos años, así que la llegada de nuevo talento al Camp Nou será recibida con calidez.

¿El Barcelona está comprando una ganga?

El gran estado de forma y la continuidad de la que está gozando Trincao en el Sporting de Braga ayudan a convencer al Barcelona que han fichado a una ganga. Uno de los entrenadores durante la formación del jugador, Abel Ferreira, apostó por el éxito de Trincao en el Camp Nou en una entrevista con Ivan San Antonio en el Diario Sport:

“Si se queda en el primer equipo, será una ganga. A él le da igual si cuesta 30, 3.000 o 1.000. Para él eso no importa. Él solo está pendiente de una cosa: ser mejor cada día. No quiere saber nada más. He entrenado a muchos chicos jóvenes, pero Trincao para mí es más fuerte. Vuelvo a repetir y no me cansaré de decirlo: lo que tiene entre las dos orejas marca la diferencia respecto al resto de jugadores de su edad.”

Mientras tanto, el entrenador de la selección portuguesa Nuno Gomes ha descrito a Trincao como “una pequeña recreación” de la estrella del PSG Neymar. A pesar de las grandes expectativas que hay depositadas en él, si Trincao es capaz de tener un impacto similar en el Barcelona como el brasileño el club sabrá que ha fichado a otro crack.