Tres jugadores de PSG dan positivo por coronavirus

El martes fue un día intenso para el Paris- St. Germain y el fútbol francés. Para el equipo de Thomas Tuchel, todo ya se apunta a lo que viene cuando participen en los cuartos de final de la UEFA Champions League.

El equipo emitió un comunicado en el cual indicó que cuatro individuos dieron positivos por el coronavirus, entre ellos tres jugadores.

Los jugadores no se dieron a conocer públicamente pero se desestimó que ellos puedan contagiar a sus compañeros de equipo.

PCR and serological tests were conducted yesterday as the players and coaching staff of Paris Saint-Germain showed 4 historic positives for Sars-Cov2 (3 players and 1 member of staff) https://t.co/1INaDZDWRr

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) June 22, 2020