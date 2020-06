TOP 5: Noticias de Deportes – 27 de Junio de 2020

El médico de cabecera de Diego Maradona hace una confesión sobre el tratamiento del argentino, la NBA oficializa el reinicio de la temporada para el 30 de julio, el boxeador Maravilla Martínez vuelve a subirse al ring, la Copa Davis se aplaza hasta 2021 y Setién hace polémicas declaraciones sobre Arthur Melo. Las noticias más importantes del día.

1. Las confesiones del médico de Maradona

Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Armando Maradona, hizo polémicas declaraciones sobre el estado de salud del entrenador argentino. Confesó que “sufre mucho” por los conflictos familiares y que en ocasiones “tiene excesos con el alcohol”. Sus dichos tuvieron mucha repercusión en Argentina.

“Si uno está mal de ánimo repercute en lo que uno come, en lo que uno toma. Cuando lo veo, trato de hablarle de cualquier cosa menos de estos líos. Yo no tomo partido por los problemas familiares, de lo que doy fe es que cuando escucha esto le hace mal. Me dijo que desearía tener a todos sus hijos juntos. Habla sobre esto y se quiebra, me dice que sufre mucho”, dijo en declaraciones al canal argentino América.

En ese sentido, continuó: “Sin dudas que los temas familiares siempre son negativos para él, porque cualquier persona con los antecedentes de él, esa personalidad adictiva que el demostró con la cocaína, necesita de un entorno familiar”.

2. La NBA vuelve en julio

16 positivos por coronavirus de 302 jugadores. Solo el 5,3%. Un resultado ‘bueno’ y con el que la NBA contaba de sobra. Primera prueba superada de cara a que vuelva la temporada. pic.twitter.com/wG0gCb4yG4 — Sergio Andrés (@SergioACNBA) June 26, 2020

La NBA oficializa el inicio de la temporada para el 30 de julio. El comisionado de la competición, Adam Silver, dijo que están satisfechos con la decisión de haber mudado los partidos a Disney World. Aunque aclaró que no le temblará el pulso en cancelar el torneo en caso de que en Florida haya un rebrote de coronavirus.

“Nunca vamos a decir que no hay nada que nos haga cambiar nuestros planes, pero una cosa que estamos aprendiendo sobre este virus es que hay muchas cosas que son impredecibles”, afirmó Silver en diálogo con la prensa.

“Si tuviéramos una propagación significativa del coronavirus en nuestra comunidad, eso podría llevarnos en última instancia a detenerla. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Asociación de Jugadores, Disney y los responsables de salud pública de Florida en lo que respecta a cuál debe ser esa línea y hasta ahora no se ha definido con precisión”, remarcó.

Cabe recordar que los tests que hicieron los equipos arrojaron un total de 16 casos positivos por coronavirus.

3. El regreso de Maravilla Martínez

El regreso de Sergio "Maravilla" Martínez 🇦🇷 al boxeo 🥊ya tiene fecha confirmada: 22 de agosto, en España 🇪🇸, en categoría mediano, a 10 rounds, ante un rival a confirmar. No combate desde el 7 de junio de 2014. El último 21 de febrero cumplió 45 años. pic.twitter.com/eLp0FloDRj — VarskySports (@VarskySports) June 26, 2020

El boxeador argentino Sergio ‘Maravilla’ Martínez anunció su regreso al ring. A los 45 años, el excampeón de los pesos pesados se subirá al cuadrilátero luego de seis años. Su último combate como profesional fue en el año 2014.

La pelea será el 22 de agosto en Torrelavega, España, con rival a confirmar. En un principio, el nacido en Quilmes quería volver a enfrentar a Julio César Chávez Jr, adversario al que venció en 2012. La pandemia del coronavirus le impidió cerrar un acuerdo con el púgil mexicano.

Maravilla se retiró en 2014 tras caer ante el puertorriqueño Miguel Cotto en el Madison Square Garden por nocaut técnico en el asalto nueve. Esa noche perdió el cinturón de medianos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

4. No habrá Davis ni Fed Cup hasta 2021

Key dates for the diary 👇 pic.twitter.com/eVhTRCQydr — Davis Cup (@DavisCup) June 26, 2020

La Federación Internacional de Tenis (ITF) anunció que la Copa Davis no volverá a jugarse hasta 2021 por motivo de la pandemia del coronavirus. La medida corre también para la Fed Cup.

Las finales de la Copa Davis iban a disputarse en noviembre de 2020 en la Caja Mágica de Madrid. En tanto que la Fed Cup, que ya había sido cancelada, estaba prevista para el mes de abril. Se jugarán el próximo año en esos mismos meses.

Así, la Davis se disputará entre el 22 y 28 de noviembre de 2021 y la Fed Cup entre el 13 y el 18 de abril. El estadio Laszlo Papp Arena de Budapest (Hungría) será escenario del torneo femenino.

5. Polémicas declaraciones de Setién

Setien hablando con Arthur pic.twitter.com/PtgPSSlQDT — Som I Serem FCB (@Somhiseremfcb) June 26, 2020

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, se refirió al brasileño Arthur Melo como un jugador que no estuvo a la altura de las expectativas. Los hinchas Culés han reaccionado con críticas para el míster en las redes sociales.

El DT quiso explicar por qué el volante no ha podido adaptarse al juego del equipo catalán. Es casi un hecho que abandonará el club una vez finalizada la presente temporada.

“No es el primero ni el último jugador que seguramente ficha por un club con unas grandes ilusiones y grandes expectativas y, al final, no fructifican, por lo que sea. Y yo no sé si al final esto va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Habrá aficionados que piensen que es una buena oportunidad para el jugador o para el club. Y otros que pensarán que es mejor aguantarle, quizá, por su juventud. No lo sé. Esto quizá no lo sabremos nunca, si está bien hecha la operación o no”, remarcó en rueda de prensa.

