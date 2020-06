TOP 5: Noticias de Deportes – 19 de Junio de 2020

El exdelantero Ronaldo reveló cómo fueron sus problemas con la balanza durante su estadía en Real Madrid, el fútbol mexicano lamenta la muerte de Curita Chaires, suspenden una velada de boxeo en Las Vegas por un positivo de coronavirus, un médico cercano a Donald Trump pone en duda la temporada de la NFL y el exportero Cañizares cuestiona a Pep Guardiola por sus dichos sobre España. Las noticias más importantes del día.

1. Ronaldo recuerda su pelea con Capello

El exdelantero brasileño Ronaldo brindó una conferencia de prensa en su rol de presidente del Real Valladolid. Lo que iba a ser una charla con el periodismo acerca de la vuelta del fútbol en España derivó en una ida y vuelta de preguntas y respuestas sobre su pasado como futbolista.

En este contexto, un periodista le recordó la mala relación que mantenía con el entrenador italiano Fabio Capello, exDT del Merengue. Fabio reprochaba al goleador por su estado físico, alegando que no se ocupaba por bajar de peso.

“No me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme. Lo bajaba cuando hacía falta. Al final hemos tenido pequeños problemas y hemos arreglado todo. Nos hemos encontrado un montón de veces y queda la anécdota”, dijo el campeón del mundo con Brasil en Corea y Japón 2002.

“Capello ha sido uno de los mejores entrenadores de toda la historia. Conmigo ha tenido pequeños problemas que hemos solucionado. Es un gran amigo, un personaje muy importante en el fútbol. Lo pasamos bien. Pero quería pesarme cada día y he tenido problema con ello”, agregó.

2. México lamenta la muerte de Curita Chaires

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Don Arturo 'Curita' Chaires, Campeonísimo y pilar de nuestra historia. Su legado y amor por nuestros colores permanecerán para siempre. pic.twitter.com/U6AExVlRbT — CHIVAS a lavarte las manos (@Chivas) June 18, 2020

Chivas de Guadalajara, y todo el fútbol mexicano en general, lamenta la muerte del exfutbolista Arturo Curita Chaires. Tenía 83 años.

Tanto la familia Chaires como el Rebaño Sagrado confirmaron la noticia en las redes sociales. Aún no se sabe el motivo del fallecimiento.

Don Arturo jugó once años con la camiseta de Chivas y ganó cinco Ligas de México. En 1971, el club lo declaró transferible. “Antes que jugar para otro equipo preferí dejar el fútbol”, declaraba siempre que podía. Ese gesto lo inmortalizó como ídolo de la afición de los de Guadalajara.

3. Cancelan pelea de boxeo en Las Vegas

La pelea de hoy en Las Vegas, entre José Pedraza y Mikkel LesPierre, fue CANCELADA. Se reportó como COVID-19 positivo al apoderado de LesPierre, José Tavares. Ambos púgiles dieron negativo, pero con un miembro del equipo positivo la CAEN se ve obligada a suspender el combate 🥊 pic.twitter.com/DcDaLzTsEQ — Camilo Zamora (@camilo_zamora) June 18, 2020

La pelea de boxeo entre el estadounidense Mikkel LesPierre y el puertorriqueño José Pedraza fue cancelada este jueves en Las Vegas, minutos antes del comienzo de la velada, a causa de un contagio de coronavirus en uno de los equipos. Así lo informó la empresa que patrocinó el evento.

“Debido a un test positivo de COVID-19 dentro del equipo de Mikkel LesPierre, el principal evento de esta noche entre él y Jose Pedraza ha sido retirado de la cartelera”, anunció la empresa Top Rank en su cuenta de Twitter.

Top Rank explicó que fue el contagiado es el manager de LesPierre, José Taveras, quien dio positivo en un test de COVID-19 en la mañana del jueves, poco antes de la pelea en el hotel MGM Grand de Las Vegas.

4. Médico asesor de Trump pone en duda la NFL

"Es posible que no haya football éste año" Dr Anthony Fauci, experto mundial en enfermedades infecciosas e inmunología. "La única manera sería que los jugadores estuvieran en una burbuja, apartados de la sociedad y haciéndoles pruebas (de COVID) diarias" La NFL se ve lejana. pic.twitter.com/0yXHmyNvMB — Somos Pats (@PatriotsMexico) June 18, 2020

Anthony Fauci, principal consejero médico de la Casa Blanca, avisó que será difícil que la Liga de Fútbol Americano (NFL) pueda comenzar su temporada en septiembre. La única posibilidad sería desarrollar una competencia en modo “burbuja” tal como lo implementará la NBA.

El reputado especialista en enfermedades infecciosas le contó a la señal CNN que la naturaleza de este deporte y las vías de transmisión del virus pueden dificultar la práctica de forma segura.

“A menos que los jugadores estén esencialmente en una burbuja, aislados de la comunidad y sean sometidos a tests casi todos los días, sería muy difícil ver cómo se puede jugar a partir de septiembre”, dijo.

5. Cañizares cuestionó a Guardiola

El exportero de la selección española Santiago Cañizares cuestionó a Pep Guardiola por el recrudecimiento de su sentimiento catalán independentista. En una charla de Twitter con el periodista Mister Chip, el exValencia consideró que “me sienta muy mal cuando habla de España, no sé quién maneja su cerebro político”.

“No sé lo que le ha pasado, he perdido el contacto con él. Tenemos un chat todos los que jugamos la Olimpiada. Todos menos uno: Pep Guardiola. Probablemente porque es el tipo más famoso ahora mismo. No le estoy criticando por no estar en el chat, entiendo que tiene mucho estrés y no está para chorradas. Están Luis Enrique, Abelardo… Él no está”, dijo.

