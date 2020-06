Regla que permite el gol de Benzema

El arbitraje es un tema que siempre acapara la atención de los fanáticos del fútbol. En muchos casos es ese mismo aspecto del juego que lo juzgan como el gran determinante de quién gana o pierde un partido. Este asesoramiento por parte de fanáticos puede que sea justificado o no, pero siempre es algo que se menciona en los partidos de fútbol.

La liga española es un gran ejemplo sobre qué es una mano y qué no.

El International Board declararon en un comunicado el primero de junio que los cambios de las reglas comenzaron a ser vigentes ese mismo día, aunque indicaron que esos cambios se pueden usar para el comienzo de la temporada 2020-21.

Lo que sí da es la opción para algunas ligas que fueron suspendidas por causa de la pandemia que usen estas reglas comenzando con la siguiente temporada.

Nueva Regla

Una de la leyes del juego que fue cambiada para el 2020-21 fue el que determina el criterio de una mano o no. Esto llega a tener relevancia después del gol que se le convalidó a Karim Benzema en el partido ante la Real Sociedad el domingo.

Tocar el balón con la mano

Con el fin de determinar con claridad las infracciones por mano, el límite superior del brazo coincide con el punto inferior de la axila, tal y como ilustra el gráfico.

Cometerá infracción el jugador que:

• toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

• marque gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo —incluso si la acción se produce de forma accidental—, incluido el guardameta.

• inmediatamente después de que el balón le toque a él o a un compañero de equipo en la mano o el brazo, incluso de manera accidental:

• marque gol en la portería adversaria;

• genere una ocasión de gol;

• toque el balón con la mano o el brazo cuando:

• la mano o el brazo se posicionen de manera antinatural y consigan que el cuerpo ocupe más espacio;

• la mano o el brazo se sitúen por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue primero el balón de manera voluntaria con otra parte del cuerpo, y luego toque este en la mano o el brazo.

Estas infracciones se considerarán como tales incluso en el caso de que el balón toque en la mano o el brazo del jugador tras haber rebotado en la cabeza, el cuerpo o el pie de dicho jugador o de otro que estuviera situado cerca del primero.

Excepto en las infracciones mencionadas, no se considerará infracción cuando el balón toque la mano o el brazo:

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador;

• si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio;

• si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical.

El guardameta está sujeto a las mismas restricciones que cualquier otro jugador en cuanto a tocar el balón con la mano fuera de su propia área. Si el guardameta tocara el balón con la mano en su área penal sin estar autorizado para ello, se señalará un libre indirecto, pero no habrá sanción disciplinaria alguna. No obstante, si la infracción consistiera en haber jugado el balón una segunda vez (con el brazo o la mano u otras partes del cuerpo) después de reanudarse el juego y antes de que lo toque otro jugador, se sancionará al guardameta si con la infracción se interrumpiera un ataque prometedor, se evitara un gol o una ocasión manifiesta del equipo adversario.

Video del gol

Video del gol

Highlights Real Sociedad vs Real Madrid (1-2)

El criterio nuevo de dónde pega el balón en el brazo.

La Liga no ha mencionado nada al respecto, pero dentro de lo que es el criterio de las reglas y cómo decidieron en el gol controversial de Benzema, es evidente que en España ya se respetan estas normas.

Conferencia de prensa de Zidane

Conferencia de prensa de Zidane

Rueda de prensa de ZIDANE post Real Sociedad 1-2 Real Madrid (21/06/2020)