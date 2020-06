TOP 5: Noticias de Deportes – 18 de Junio de 2020

Eligen a Lisboa como sede única para definir la Champions League 2019/20, escándalo en la Premier League por un grave fallo de la tecnología en Aston Villa-Sheffield, Amanda Nunes no descarta el retiro de UFC, la ATP anunció fechas para el regreso del tenis y Saúl “Canelo” Álvarez es el mejor libra por libra del boxeo mundial. Las noticias más importantes del día.

The #UCL quarter-finals, semi-finals and final will be played as a straight knockout tournament in Lisbon between 12 and 23 August 2020. All these ties will be single-leg fixtures.

Es un hecho. Lisboa, la capital de Portugal, ha sido seleccionada para definir la presente edición de la UEFA Champions League ante los cambios necesarios por la pandemia y, de esa manera, el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, Turquía, deberá seguir esperando para ser anfitrión de una final continental.

Sin embargo, ¿por qué la capital portuguesa será sede de la “Final a 8”? De acuerdo a lo que explica de forma acertada el periodista Aritz Gabilondo en su columna de opinión para el diario AS, Lisboa reúne tres requisitos fundamentales para que la UEFA se haya inclinado por su candidatura.

“Portugal es un país menos afectado por la pandemia que la mayoría, ninguno de sus clubes continúa en la competición y tiene dos estadios de última generación muy cerca el uno del otro. Era el sitio“, explica Gabilondo en su nota, publicada tras conocerse la determinación del Comité Ejecutivo de la UEFA.

Cabe destacar que tanto el estadio José Alvalade, del Sporting Lisboa, como el Estadio da Luz, la casa de Benfica, serán utilizados para que se disputen los partidos a la gran final que determinará al nuevo rey de Europa. Y con Liverpool ya eliminado de la competencia, también es un hecho que habrá nuevo campeón en el ‘Viejo Continente’.

Volvió la Premier League, pero no volvieron los goles… o sí? Empate a nada entre Aston Villa y Sheffield United, aunque los visitantes anotaron un gol fantasma que no subió al marcador ni con la tecnología de gol ni el VAR, y no entran en zona Champions. ⚽️ #PlayOffTV pic.twitter.com/ZKM7ZQk0OX

Finalmente llegó el día en el que se reanudó la Premier League tras la suspensión temporaria por la pandemia del coronavirus, pero a pesar del tiempo transcurrido hay algo que no cambió: las fallas de la tecnología en el fútbol.

Durante el duelo que protagonizaron Aston Villa y Sheffield United, válido por la 30a jornada de la Premier, la visita anotó un gol que increíblemente no fue convalidado por el árbitro de turno. ¡Ni por el GoalRef!

Cuando faltaban pocos minutos para el entretiempo, Orjan Nyland, el arquero local, atrapó el balón tras un corner de Sheffield pero al caer terminó dentro del arco. Era un claro gol del club recién ascendido para tomar ventaja en el marcador, pero el reloj que llevaba el juez Michael Oliver nunca vibró.

The talking point from today’s game 👇 pic.twitter.com/ICaDyhJ2dP

“I think he was in the Holte End when he caught it” – Chris Wilder. 💬

Lo más llamativo es que el VAR tampoco dio aviso a Oliver para que retrotraiga la acción y convalide el gol lícito de Sheffield, que con una victoria hubiese puesto en aprietos a sus principales competidores por conseguir una plaza en los próximos torneos continentales.

Polémicas al margen, Aston Villa y Sheffield United no pasaron del cero y dejaron un sabor amargo en la reanudación del fútbol inglés. Caso contrario a lo ocurrido en el Etihad Stadium, donde Manchester City vapuleó a Arsenal por 3 a 0.

Tras derrotar el pasado 6 de junio a Felicia Spencer por decisión unánime, Amanda Nunes no solo retuvo la corona mundial del peso pluma femenino de la UFC sino que, además, se transformó en la primera campeona simultánea de la compañía con al menos una defensa exitosa de cada una de las categorías donde es la gran campeona.

No obstante Nunes, de 32 años, ya decidió que no competirá más en 2020 a raíz de su decisión de ser madre junto a su prometida, Nina Ansaroff. Pero lo que no se sabía es que la brasileña también baraja la posibilidad de colgar los guantes.

“Estoy en un momento en que puedo retirarme y estoy en un momento en que puedo pelear. Estoy bien. No hay nada más que hacer en este momento en la división… Puedo seguir con mi vida, tal vez dar un nuevo paso, tal vez encontrar nuevos talentos, ayudar a algunas chicas allí … tal vez ser entrenadora también“, explicó Nunes en una reciente entrevista para Esporte Espectacular.

Y al respecto de su posible retirada, Nunes aseguró: “Si me retiro ahora, la UFC me dará todo el apoyo que necesito para seguir teniendo mi dinero y mi trabajo“.

The ATP has issued a revised provisional calendar that sets a pathway for the resumption of the Tour.

The new-look ATP Tour calendar intends to resume on Friday 14 August.

— ATP Tour (@atptour) June 17, 2020