Un futuro complicado para Hakimi

Mucho se ha especulado del futuro inmediato del marroquí Achraf Hakimi cuando termine su préstamo en el Borussia Dortmund. Lo que sí se puede uno asegurar es que no quiere quedarse en el Real Madrid.

La razón principal por la cual no quiere regresar a la capital española es porque no quiere ser suplente. Es entendible esa postura ya que se ha establecido que tiene capacidad de ser titular y sería un gran fichaje para cualquier equipo.

Durante su paso por la Bundesliga se ha lucido y se ha establecido como uno de los jugadores más peligrosos de ese torneo. Tiene una dinámica que queda como anillo al dedo para el Schwarzgelben, pero otro préstamo no se ve como una posibilidad por ahora. Así que la realidad de Hakimi es tener que regresar al Madrid para ver cuál será su próximo destino.

En la prensa española ya se ha hablado de un posible fichaje al rival directo del Borussia Dortmund para la temporada próxima en lo que creen que puede ser una movida importante en la carrera del lateral de 21 años.

Por esa misma razón es que la especulación de su ida al Bayern Múnich no tiene sentido. El equipo bávaro tiene un par de laterales que han rendido mucho en el canadiense Alphonso Davies y el francés Benjamin Pavard.

En el caso de Pavard, el técnico Hans Flick está muy satisfecho con su rendimiento como lateral izquierdo tras llegar proveniente del Stuttgart antes de comenzar esta temporada.

Otro detalle que hay que tener en cuenta es que justo en esta época de pandemia, lo último que va a hacer un equipo como el Bayern es fichar a un jugador por €60 millones de euros. Esto se confirmó el martes cuando se filtró la llegada del joven central Tanguy Kouassi proveniente del Paris-St. Germain con su propio pase en mano.

Hasta su mismo representante, Alejandro Caamaño, negó que hay negociaciones con el Bayern. El español confirmó con medios alemanes que todo sigue normal.

No hay nada entre Achraf Hakimi y Bayern. Este no es el tema, nadie del Bayern or Real Madrid me han hablado sobre una posible transferencia al Bayern.