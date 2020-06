Figura culé cerca de renovar contrato

El drama de la renovación de Marc-Andre ter Stegen puede estar cerca de llegar a su fin. En los últimos días, todo parece indicar que el guardameta alemán ha podido limar sus diferencias con la entidad culé y las negociaciones parecen estar yendo por buen camino.

Por causa del coronavirus ya hay un término medio en el cual los dos bandos pueden llegar a un acuerdo que beneficie a ambos lados. Para el cancerbero de 27 años, sus pretensiones han sido estar entre los mejores pagos del plantel, ya que su protagonismo ha sido vital para el equipo en las últimas tres temporadas.

Desde su llegada a Can Barça, ter Stegen tuvo que luchar por la titularidad y eventualmente forzó la salida del chileno Claudio Bravo al Manchester City. En ese proceso, el ex Borussia Monchengladbach se convirtió no solamente en titular indiscutible en el arco culé, sino que ahora es considerado entre los mejores porteros del mundo.

Previo al paráte por causa de la pandemia, los dos lados estaban muy alejados de un acuerdo. Además se especulaba de una posible ida ter Stegen al Bayern Múnich, que justo estaban negociando la renovación de Manuel Neuer. Al final, la eventual extensión firmada por Neuer con el equipo bávaro le dio un sentido de tranquilidad al Barça

Para muchos en ese momento, ese cambio de aire hubiese favorecido al guardameta blaugrana en la carrera por convertirse en el titular de la selección teutona.

De acuerdo a varios reportes, un potencial aumento de salario a ter Stegen dejaría con pocas oportunidades a Neto, quien muy probablemente tendría sus días contados en el club. Esto además le daría la oportunidad al canterano Iñaki Peña en ser el suplente y desarrollarse mejor al lado del alemán.

Problemas financieros

El Barça se encuentra con problemas de caja. Mientras que tienen en mente la llegada de Lautaro Martínez y (posiblemente) también Neymar o Miralem Pjanic, se mantiene muy complicado también lidiar con aumentos de salario. De acuerdo al reporte de Diario SPORT, el plan sería que ter Stegen considere menos dinero en los dos primeros años de su nuevo contrato que posiblemente lo tengan vinculado al cuadro catalán durante cinco años más. Su presente contrato se vence en el 2022 y estos meses serán claves para llegar a un eventual acuerdo.

