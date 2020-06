Edurne insinúa que David de Gea no falla en la cama

La cantante madrileña, pareja del arquero internacional del Manchester United, pasó por ‘La Resistencia’, donde no tuvo inconvenientes a la hora de desvelar ciertas intimidades con el portero español. Habló de sexo… ¡Otra vez!

El pasado 12 de junio, el late night show español, ‘La Resistencia’, se deslizó por la cama británica de David de Gea , portero del Manchester United, y Edurne García, pareja sentimental del internacional con la selección española. Sexo, dinero e intimidades en el programa presentado por el humorista David Broncano. Edurne, con sus respuestas, no dejó indiferente a nadie…

La frecuencia de sus relaciones sexuales, bien clara

La cantante madrileña, conocida internacionalmente por su paso por Eurovisión, no tuvo reparos a la hora de valorar, en ‘La Resistencia’, sus relaciones sexuales con el arquero profesional. “Bien, bastante”, aseguraba Edurne sobre el sexo que mantiene con el arquero español.

Y es que la madrileña se sometió a las “preguntas clásicas”, lanzadas por Broncano. Dos cuestiones ya ligadas a este late night show: sexo (en el último mes) y dinero que maneja el invitado que se sienta en el sofá de ‘La Resistencia’. Edurne se atrevió con el sexto. “El confinamiento me pilló en Manchester”, empezaba.

Broncano, quien apretaba a la representante de España en Eurovisión (2015) , insistió: “Lanza un dato”. La madrileña, comedida en sus respuestas, no se mordió la lengua: “No lo voy contando. No me acuerdo… En este último mes, poco”, aseguró. ‘La Resistencia’ se volvía a colar entre las sábanas y el colchón de una de sus invitadas, en este caso, en la alcoba.

El asunto no quedó ahí, pues Edurne subió el tono respecto a sus relaciones sexuales con de Gea. En un lenguaje más picante, la cantante frenó a Broncano, quien había instado al portero del Manchester United a “espabilar” con Edurne en la cama. La ex de Operación Triunfo replicó: “No, no le hace falta espabilar”, cortando así, de forma divertida, al cómico andaluz.

No es la primera vez que Edurne habla abiertamente y públicamente sobre sexo en medios de comunicación. En 2008, la que llegó a sonar para formar parte de la banda ‘La Oreja de Van Gogh’ contó en La Sexta que “a veces, te apetece hacerlo (sexo) de una manera, luego, de otra”. Contempla las relaciones en la cama “de forma natural, como comer o pasear”. Asegura que intenta “escapar de lo monótono”, en cuanto a sexo se refiere.