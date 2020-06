Cuomo le da luz verde al US Open

El martes, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo anunció que el US Open se podrá jugar en la ciudad de los rasccielos a fines del mes de agosto.

Durante los últimos meses, se especulaba que el cuatro de los torneos Gran Slam del año calendario tenístico iba a seguir el ejemplo de Wimbledon.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.

The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) June 16, 2020