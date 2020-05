Werder Bremen vs Bayer Leverkusen Live Stream: ¿Cómo ver el partido online en Estados Unidos?

Bayer Leverkusen continuará su intento de clasificarse para la Liga de Campeones cuando se dirijan este lunes al Estadio Weser para enfrentarse al Werder Bremen.

La previa de Werder Bremen vs Bayer Leverkusen

Ambos equipos verán su primera acción en dos meses debido a la pandemia de coronavirus, y se dirigen en direcciones opuestas. Werder Bremen ha sumado sólo 18 puntos en 24 partidos, y ha perdido seis en fila en casa.

Bremen estará en desventaja, con Ludwig Augustinsson y Claudio Pizzarro fuera con lesiones y Davy Klaasen cumpliendo el primer juego de suspensión. Niclas Fullkrug (rodilla), Omer Toprak (pantorrilla) y Kevin Mohwald (rodilla) también están en duda.

En cuanto a Bayer, no podrá contar con Kevin Volland. Será una pérdida significativa, ya que Volland lidera al equipo en goles (nueve) y asistencias (siete). Volland se lesionó un ligamento en el tobillo izquierdo y estará fuera por aproximadamente tres meses. Es probable que busquen a Kai Havertz para llevar la carga ofensiva en lo que será el partido más singular que haya jugado cualquier equipo en mucho tiempo.

“Hemos estado en cuarentena durante una semana“, dijo el entrenador del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, a la televisión holandesa NOS. “Es difícil decir qué nos espera y cómo lo haremos. Pero tengo confianza“, agregó Bosz.

El partido se jugará sin fanáticos presentes, lo que será una nueva experiencia para todos los involucrados. Bosz dijo que todos los jugadores y entrenadores han sido probados varias veces para detectar el virus como precaución necesaria. “Todos fuimos evaluados el martes por la mañana por cuarta vez. Afortunadamente, todo dio negativo”, dijo. “Las medidas de higiene son tan buenas que me siento completamente seguro. También puede salir mal; todos son conscientes de eso. Pero la Bundesliga no puede permitirse ese tipo de revés y es por eso que nos han estado instando a observar adecuadamente todas las medidas de salud“.

Bosz señaló que las circunstancias inusuales han afectado el entrenamiento del equipo y también podrían afectar las comunicaciones dentro del juego. “Todavía no estamos en nuestro nivel óptimo. Vimos eso en las prácticas. Los organizamos en nuestro estadio para imitar las condiciones que los jugadores pueden esperar en el futuro”.

El uso de máscaras faciales será algo que ambos entrenadores tendrán que implementar. “Tengo que usar una máscara en el banco, pero si quiero decir algo desde el borde del área técnica, puedo quitármelo. Entonces, supongo que estaré en el área técnica durante todo el juego“, dijo Bosz.

