Conmoción en Bolivia: tres muertes por coronavirus en un equipo de fútbol

La pandemia del coronavirus afectó gravemente a clubes y jugadores de fútbol. Los casos más rutilantes corresponden, por el interés mediático, a las ligas europeas. Pero al deporte sudamericano también lo golpea de lleno la enfermedad que azota al mundo.

Este jueves, Bolivia es noticia mundial por un caso que conmociona al deporte ese país. Tres hombres vinculados a un mismo equipo de fútbol murieron por causa del Covid-19. Se trata de un reconocido entrenador y formador de juveniles, un jugador y un dirigente.

El departamento de Beni, en la región de la Amazonia Boliviana, es uno de los más afectados por el coronavirus. El primer positivo se detectó hace apenas un mes. En los últimos treinta días se registraron 1200 contagiados y 77 muertos. Las tres víctimas fatales estaban ligadas a Universitario de Beni, un club de la segunda categoría del país sudamericano.

El pasado 9 de mayo, en Beni se reportó la muerte de Luis Carmelo Román Monasterio, entrenador del equipo Perequije, cuadro que funciona como cantera del Universitario de Beni. La víctima era un reconocido formador de futbolistas juveniles, de gran prestigio entre sus pares del fútbol boliviano.

Diez días más tarde murió su sobrino, Frans Román Guzmán. El joven de 27 años era una de las grandes figuras de Universitario. Ángel Suárez, presidente de la Asociación Beniana de Fútbol (ABF) explicó que el muchacho había pasado varios días postrado en una cama.

Su caso fue el más resonante. Porque la prensa de La Paz lo identificó inmediatamente como aquel joven prometedor que se desempeñó en las juveniles, Sub 15 y Sub 17, de Bolivia. Entre 2007 y 2012 representó al equipo nacional. Había tenido un paso por Nacional de Potosí.

“Esta enfermedad se llevó a deportistas reconocidos. Es lamentable dar este tipo de información. Como Asociación, estamos consternados por todo lo que está pasando en el país y el mundo, por un virus que ya se llevó muchas vidas. El coronavirus está golpeando a Beni. Pedir a la gente que cumpla con las determinaciones del Gobierno”, se lamentó Suárez.

El pasado sábado 23 de mayo se registró la tercera muerte vinculada a la familia Román. Esta vez, la víctima fatal fue el padre de Frans, Belizario Román Monasterio. Los tres hombres compartían vivienda.

Belizario también estaba ligado desde hacía décadas al club Universitario. De este lado de la línea de cal, cumplía funciones dirigenciales. En paralelo, ocupó durante 18 años el cargo de Secretario General de la ABF.

Pedro Zambrano es un hombre muy ligado al fútbol boliviano. Por su destacada labor al frente de la ABF, este dirigente oriundo de Beni llegó a ser Secretario General de la Asociación Boliviana de Fútbol. Zambrano fue quien dio la cara en este difícil momento. En declaraciones al diario El Deber, dijo que “en Trinidad se desbordó el tema del coronavirus. No hay tratamiento uniforme, los hospitales están mal, no hay insumos, no hay oxígeno y la gente se automedica, y eso está generando muchos problemas”.

