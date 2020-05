¿Cuánto dinero perderán los equipos de la NFL si se reanundan los partidos sin público?

Es demasiado pronto para saberlo, pero es muy posible que algunos, o incluso todos, los juegos de la NFL se jueguen sin fanáticos esta temporada, suponiendo que los partidos se reanuden. Y eso tendría un impacto significativo en los ingresos de cada equipo, incluidos los de los Pittsburgh Steelers.

Según Forbes, una temporada completa sin fanáticos le costaría a la NFL “$5.5 mil millones de ingresos en estadios (la suma de boletos, concesiones, patrocinadores, estacionamiento y tiendas de equipos), o el 38% de sus ingresos totales según las cifras de la temporada 2018 )”.

¿Qué significa esto para los Steelers? Forbes informa que los Steelers ganaron $156 millones con los juegos jugados en Heinz Field en 2018, la mitad del paquete en términos de ingresos del estadio de la NFL.

Los tres equipos que más podrían perder son los Dallas Cowboys ($621 millones), los New England Patriots ($315 millones) y los New York Giants ($262 millones).

El club que menos perderá, probablemente, son los Cincinnati Bengals ($99 millones). Dos equipos ganaron menos en ingresos del estadio que los Bengals en 2018: los Chargers y los Raiders, pero ambos clubes planean mudarse a nuevos estadios este verano. (Los Chargers de Los Ángeles compartirán el estadio SoFi con los Rams de Los Ángeles, mientras que el estadio Allegiant servirá como el nuevo hogar de los Raiders de Las Vegas).

En cuanto a la posibilidad de no poder jugar en el Heinz Field, el condado de Allegheny (donde se encuentra Heinz Field), está en la fase “amarilla” del plan de reapertura de Pensilvania, y no se permiten grandes reuniones de más de 25 personas hasta que el Estado de luz “verde”.

Sin embargo, en una nota positiva, se espera que los Steelers, y muchos otros equipos de la NFL, reabran sus instalaciones el 19 de mayo.

NY Gov. Andrew Cuomo: "I have been encouraging major sports teams to plan re-openings without fans but the games could be televised. New York State will help… Whoever can reopen we are a ready, willing and able partner. Personal disclosure, I want to watch the Buffalo Bills." pic.twitter.com/HvAPkX4cy3 — Mike Vorkunov (@MikeVorkunov) May 18, 2020

Los Steelers están programados para jugar dos juegos en el estadio MetLife, en Buffalo.

Incluso si Pittsburgh es capaz de jugar sus juegos en casa frente a los fanáticos en el Heinz Field, es fácil imaginar un escenario en el que se vean afectados múltiples juegos en el camino.

Esta mañana, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo que “ha estado alentando a los principales equipos deportivos [en el estado de Nueva York] a que planeen reabrir sin fanáticos”, para que jueguen solo para una audiencia televisiva.

Cuomo continuó destacando su lealtad a los Buffalo Bills. “Sí, quiero ver a los Bills”, dijo Cuomo, “pero eso no está subvirtiendo mi papel como gobernador. Creo que esto redunda en el mejor interés de todas las personas y el mejor interés del Estado de Nueva York”.

Los Steelers están programados para jugar contra los New York Jets en el MetLife Stadium en la Semana Tres de la pretemporada, y visitarán nuevamente el MetLife Stadium el 14 de septiembre para la apertura de la temporada regular del equipo contra los Gigantes. (Si bien el estadio MetLife se encuentra en el estado de Nueva Jersey, es parte del área metropolitana de Nueva York, y Nueva York y Nueva Jersey han demostrado una respuesta coordinada contra el COVID-19).

Los Steelers también planean visitar New Era Field en Buffalo el 13 de diciembre para un partido de Sunday Night Football contra los Bills.