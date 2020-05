¿Neymar por fin regresará al Barcelona tras pandemia del COVID-19 ?

El futuro de Neymar, el delantero del Paris Saint-Germain, sigue siendo objeto de especulaciones, pero es poco probable que el brasileño regrese sensacionalmente al Barcelona, porque el mercado de transferencias ha cambiado, según el exagente de 28 años.

Wagner Ribeiro representó a Neymar cuando hizo el cambio de Santos a Barcelona en 2013 y supervisó algunas de las mayores ofertas en el fútbol mundial, incluida la incorporación de jugadores como Kaka y Robinho a Europa desde Brasil.

Sin embargo, Ribeiro no espera ver a Neymar en movimiento nuevamente en el corto plazo. El ex súper agente cree que los futuros mercados de transferencias se verán diferentes, debido al efecto financiero que la pandemia de coronavirus tendrá en los clubes de fútbol.

“Creo que Neymar se quedará en el PSG porque el mercado es diferente. El mundo económico del fútbol cambiará”, dijo a Fox Sports.

Neymar hizo el cambio al PSG en 2017 por una tarifa récord mundial de $263 millones y está contratado por los campeones franceses hasta junio de 2022. El brasileño ha rechazado la oferta de un nuevo contrato en el Parc des Princes, según Mundo Deportivo.

Neymar disfrutó de un gran éxito con el Barcelona, ganando el título de la liga dos veces y la Liga de Campeones. También formó una línea de ataque letal “MSN” junto con Luis Suárez y Lionel Messi, y ambos jugadores ya dejaron en claro que querrían jugar junto a él nuevamente.

El capitán Messi le dijo a Mundo Deportivo en febrero que “le encantaría” volver a ver al jugador de 28 años en el Camp Nou y que el brasileño “está ansioso por volver”.

Su compañero de equipo Suárez se hizo eco de los pensamientos de su capitán. El internacional uruguayo habló con Mundo Deportivo en abril y dijo que Neymar “siempre sería bienvenido por el afecto que le tenemos”.



Sin embargo, la pandemia del coronavirus ya ha afectado financieramente al Barcelona. Los jugadores han tomado un recorte salarial del 70 por ciento y también harán contribuciones adicionales para garantizar que el personal no deportivo reciba un pago completo durante la crisis.

El presidente de Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dijo a Sport que “habrá menos dinero en el mercado de transferencias” y que espera ver más intercambios de jugadores entre clubes.

Sin embargo, Bartomeu se ha mantenido firme en que el club todavía podrá hacer firmas de renombre este verano a pesar de las dificultades financieras. Le dijo a ESPN que “por supuesto que tenemos la capacidad” de atraer a las mejores estrellas.

Traer de vuelta a Neymar sería un movimiento difícil y costoso por parte del Barcelona. Los gigantes catalanes también continúan vinculados con un acuerdo por el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, y tal transferencia también estiraría las finanzas del club.