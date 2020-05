¿La NBA reanudará su temporada a pesar del COVID-19?: así van los avances

Las cosas son ciertas y los ejecutivos de toda la liga se muestran cautelosos, pero no hay duda de que esta semana se produjo un impulso para que la NBA vuelva a la cancha de alguna forma. El viernes, el comisionado Adam Silver sostuvo una conferencia telefónica con representantes sindicales de jugadores y, desde entonces, los contornos de un plan para volver a la acción han comenzado a tomar forma.

La liga ha estado fuera de acción desde el 11 de marzo, cuando el central Rudy Gobert dio positivo por coronavirus.

¿Habrá una decisión a principios de junio?

Cuando Silver habló con la Junta de Gobernadores de la NBA el martes, la pregunta natural era qué tipo de línea de tiempo estaba buscando la liga para tomar una decisión sobre el regreso al juego. Hace tiempo que se cree que la liga necesitará unas cuatro semanas para reiniciarse y apuntaría a volver a jugar en algún momento de julio, o tal vez a principios de agosto, a más tardar.

Eso significa que la liga debe tomar una decisión a fines de mayo o principios de junio. Silver confirmó que será esta semana, según Sharan Charania de The Athletic.

De acuerdo con Chris Haynes de Yahoo! Sports, la liga está considerando realizar una postemporada que se centrará en uno o dos lugares: Las Vegas u Orlando, donde los jugadores jugarían en Disney World. Es posible que se puedan utilizar ambas ubicaciones, Orlando para la Conferencia Este y Las Vegas para la Conferencia Oeste. Silver tampoco descartó a Toronto como un lugar potencial para terminar la temporada, según Haynes.

Silver luego dijo que los jugadores estarían en un “campus”, no en ubicaciones selladas. Podrían irse pero serían evaluados a su regreso.

El desafío positivo de la prueba

El problema más difícil para la NBA es determinar qué hacer si un jugador o un miembro del personal dan positivo por COVID-19. La liga quiere saber quién se está enfermando más con COVID-19 y cómo puede usar esa información para limitar los peligros para los jugadores y el personal. También quieren protocolos de prueba sólidos y universales, lo cual también es un desafío.

Las pruebas han sido la mayor deficiencia del país para lidiar con el nuevo coronavirus y la liga es sensible al uso de una gran cantidad de pruebas para jugadores, que podrían ser útiles en otros lugares.

Adam Silver told those on the NBA’s Board of Governors call Tuesday that if a positive test would "shut us down, we probably shouldn't go down this path,” sources said. https://t.co/tkbh9poiQD

Incluso con todo eso, todavía podría haber una prueba positiva. Silver lo ha dejado claro a los propietarios y jugadores, y le dijo a la Junta de Gobernadores, según se informa, que si una prueba positiva “cerrara, probablemente no deberíamos seguir este camino”, según Adrian Wojnarowski de ESPN.

La encuesta da a los jugadores “sentido claro” que quieren regresar

Hubo múltiples informes de que agentes de votación y jugadores tienen el deseo de volver a la cancha. La encuesta fue informal, pero según Associated Press, los resultados fueron decisivos, dando “una clara sensación de que a los jugadores les gustaría no solo llegar a los playoffs sino también reanudar al menos parte de la temporada regular”.

Los jugadores tienen un incentivo significativo para seguir jugando: sus contratos están en juego. La liga podría terminar reteniendo más del 20% de los salarios de los jugadores, alrededor del 1% por juego perdido, si no hay retorno a la acción.

Impacto en el futuro

También existe el impacto potencial en la futura estructura salarial de la liga. El límite salarial del próximo año se basará en los ingresos de la NBA de este año. Con una temporada cancelada, sin fanáticos en las gradas y sin playoffs, los jugadores y la liga tendrían dificultades para establecer un sistema de pago justo.

Esa cuestión adquiere más importancia porque el acuerdo de negociación colectiva puede ser rescindido por cualquiera de las partes en septiembre. El coronavirus podría obligar a los propietarios de la liga a buscar cambiar el CBA.

En un tweet, el alero de los Lakers, Jared Dudley, explicó esa preocupación.

“Seguridad, obviamente, primero! En ningún lugar será tan seguro como el sitio compuesto de la NBA que determinen, pero no creo que los jugadores sepan que los efectos de NO jugar también estarán el próximo año. Esto es más grande que el que mi equipo no esté en los playoffs, ¿a quién le importa? ¡Sin playoffs, sin dinero de televisión, NUEVO CBA el año que viene!”, dijo el jugador.

Safety obviously 1st! No where will be as safe as the NBA compound site they determine but, I Don’t think players know the effects of NOT playing does too next year. This is bigger then My team isnt in the playoffs so who cares! No playoffs, no tv money, NEW CBA next year! https://t.co/jFb1dH89E4

— Jared Dudley (@JaredDudley619) May 12, 2020