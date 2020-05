Revelan detalles desconocidos del triste debut de Messi en la Selección Argentina

En 2005, Lionel Messi se hizo conocido a los ojos de los hinchas argentinos. Ese año, el por entonces joven talento del FC Barcelona deslumbró en el Mundial Sub 20 disputado en Holanda, que la Albiceleste conducida por Francisco Ferraro ganó tras vencer 2 a 1 a Nigeria en la final. Y también se produjo su debut en la Selección mayor.

En agosto de 2005, el equipo dirigido por José Pekerman emprendió una gira de amistosos. Uno de esos partidos fue contra Hungría en Budapest. Messi ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo por el delantero Lisandro López, actual capitán del Racing Club de Avellaneda. Apenas duró 47 segundos en el campo de juego. El árbitro alemán Markus Merk le mostró por la roja por un codazo contra el húngaro Vilmos Vanczák. Apenas tocó tres veces el balón.

Uno de los futbolistas que jugó aquel partido fue César Delgado, exdelantero de Olympique de Lyon. “Los más grandes se quedaron hablando con él y aconsejándolo. Era su primer partido y entrar y que te expulsen por una tontería no debe ser fácil. Le habrá costado dormir esa noche seguramente. Estaba muy mal, triste, sentado con la cabeza agachada”, recordó el Chelito en diálogo con el portal 90Min.

Un 17 de agosto de 2005 en Budapest, Messi debutó en Argentina Fue 2a1 a Hungría y Pekerman lo mandó a la cancha por Lisandro López. En segundos vio una injusta roja que le mostro el alemán Merk.

Ese día, la Selección Argentina que se preparaba para el Mundial Alemania 2006 presentó una formación integrada por mayoría de futbolistas que hoy ya no están en actividad.

14 años del debut de Messi con la Selección Argentina en un amistoso frente a Hungría. 17 de agosto de 2005, entró con la 18 por Lisandro López y estuvo en el campo tan solo 40 segundos, vió la roja por un codazo. El partido igualmente lo ganaría Argentina 2 a 1.

Leonardo Franco; Lionel Scaloni, Roberto Fabián Ayala, Gabriel Heinze, Juan Pablo Sorín; Luis Oscar González, Lucas Bernardi, Maximiliano Rodríguez; Andrés D’Alessandro; Lisandro López y Hernán Crespo, fueron los once de Pekerman. El equipo Albiceleste se impuso 2 a 1 con goles de Maxi Rodríguez y Heinze.

La de hoy, es apenas la SEGUNDA TARJETA ROJA para Messi en TODA su carrera. Además es la única en un partido oficial. La primera fue el 17 de agosto de 2005 enfrentando a Hungría, en su DEBUT con la Selección Mayor de Argentina.

Delgado, rosarino igual que Messi, volvería a cruzarse con el crack del FC Barcelona en un partido de Champions League. También enfrentó a Cristiano Ronaldo cuando el portugués defendía los colores del Real Madrid.

“Me tocó tenerlos a los dos como rivales en Champions League cuando jugué en el Lyon de Francia. Sinceramente, no había forma de pararlos. Contra el Real Madrid tuvimos un poco de suerte porque erraron muchas situaciones y los eliminamos. Después, contra Barcelona, si bien empatamos de local, de visitante nos comimos 4 o 5 goles y nos hicieron precio”, evocó.

“Recuerdo que en la ida contra Barcelona, Messi no jugó bien porque le hicimos un poco de fuerza, pero en la vuelta se encendieron todos. Nosotros la veíamos pasar nada más y sacábamos del medio. No lo podíamos agarrar a ‘Lio’. El único momento en que lo hice fue al final del partido, cuando me quedé con su camiseta”, bromeó el actual delantero de Central Córdoba de Rosario.