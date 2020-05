Grave acusación contra Arturo Vidal: “El alcohol era su punto débil”

La autobiografía del experimentado defensor italiano Giorgio Chiellini está dando que hablar en Italia. Porque el capitán de la Juventus, en el libro que se titula In Giorgio, revela detalles de sus compañeros y excompañeros. Años en el fútbol no le faltan: lleva quince años jugando en el más alto nivel en la Vecchia Signora.

No solo en Turín causó revuelo el contenido del libro, que aún no fue publicado aunque algunos diarios de Europa tuvieron acceso a material exclusivo. Mundo Deportivo publicó una anécdota que saca a la luz Chiellini y que involucra al volante del FC Barcelona Arturo Vidal.

“El futbolista no es un demonio o un santo, la distinción que debe hacerse es otra, es decir, entre lo real y lo falso. Alguien como Vidal, a veces, salió y bebió más de lo que debería, lo saben todos, se puede decir que el alcohol era un poco su punto débil. El gran Arturo (Vidal), un par de veces al año, no se presentó para entrenar, o si lo hacía, llegó diciendo que todavía estaba muy feliz”, narra en In Giorgio.

Por lo visto Chiellini no se banca a nadie 😂😂 pic.twitter.com/jKpAb3Dmt1 — LaGrondona (@LaGrondonaTwitt) May 9, 2020

De acuerdo al testimonio del italiano, el chileno tenía afición por la bebida. El alcohol, dice, es el punto débil del futbolista dos veces campeón de la Copa América con Chile. Coincidieron en la Juventus entre 2011 y 2015. Vidal fue transferido a Bayern München tras la final de la Champions League 2015, partido que el Barcelona de Luis Enrique venció a la Juve por 3 a 1 en Berlín.

“Estábamos en Miami la noche antes del último entrenamiento antes de partir. A la mañana siguiente, Arturo no estaba a la vista. Estaba en la cama y tuvieron que sacarlo a la fuerza. Después de diez minutos en los Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera vio pasar la pelota, terminó el entrenamiento que corría como un loco ¿Qué quieres decirle a esa persona, que entre otras cosas trae alegría al grupo? Es un luchador y un gran campeón”, cuenta Chiellini.

📌HILO: Chiellini ha hablado de la calidad de su ex compañero Arturo Vidal y también de su afición por el alcohol en su biografía ‘lo, Giorgio’. pic.twitter.com/4L7rduLx1R — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) May 15, 2020

Chiellini aclara en el libro que mantiene una buena relación con Vidal. Pese a su presunta indisciplina, lo considera un jugador de elite.

“No discutimos la calidad, ni la persona, por esto. Las debilidades son parte de la naturaleza humana, cuentan las consecuencias que pueden tener en un grupo”, aclaró.

Vidal no es el único excompañero de Giorgio que aparece en su autobiografía. También le dedicó unos cuantos párrafos al delantero Mario Balotelli.

“Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no dio ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, dijo sobre el atacante del Brescia.

