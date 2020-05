El futbolista turco Cevher Toktas asesinó a su hijo de 5 años: ¿por qué lo mató?

Un episodio verdaderamente escalofriante conmociona a toda Turquía, donde el futbolista Cevher Toktas confesó haber matado a su hijo Kasim de 5 años, 11 días después de las autoridades policiales de aquel país determinaran que el fallecimiento del menor se había debido a dificultades respiratorias por tener coronavirus.

“Presioné una almohada sobre mi hijo que estaba acostado boca arriba. Durante 15 minutos presioné la almohada sin levantarla. Mi hijoestaba luchando durante ese tiempo. Después de que dejó de moverse, levanté la almohada. Luego grité a los médicos para evitar cualquier sospecha sobre mí“, detalla Toktas en su declaración policial.

Consultado sobre el motivo de su violento accionar, el futbolista explicó: “Nunca amé a mi hijo menor después de que él nació. No sé por qué no lo amé. La única razón por la que lo maté ese día es porque no me gustaba. No tengo ningún problema mental“.

En consecuencia del asesinato de su hijo, Toktas será juzgado por “asesinar a un pariente cercano”, caratula cuyo castigo es la cadena perpetua. En tanto, las autoridades a cargo del caso ordenaron la exhumación del cuerpo del niño para llevar a cabo una autopsia de rigor.

Su coartada

Al notar que tenía tos y fiebre alta, Toktas ingresó a su hijo en un hospital de la ciudad turca de Bursa el pasado 23 de abril. Y como ambos síntomas eran compatibles con un posible caso de COVID-19, los médicos de turno aislaron inmediatamente al niño y a su padre.

Ese mismo día Toktas llamó a los doctores a la habitación donde permanecía confinado junto a su hijo para informarles que el menor padecía dificultades respiratorias. De inmediato, los profesionales de la salud llevaron al pequeño a una sala de cuidados intensivos para darle seguimiento. Pero ya era tarde: el niño falleció a menos de dos horas de su traslado.

Dadas las circunstancias y el silencio del futbolista, se determinó que el hijo de Toktas había muerto por causas naturales. Sin embargo, había un macabro desenlace detrás de esta triste y desgarradora historia.

