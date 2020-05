Antonio Gandy se contagió de coronavirus: ¿cómo está el jugador de los Redskins?

El novato de los Washington Redskins, Antonio Gandy-Golden, dio positivo por COVID-19, aunque desde entonces se ha puesto en cuarentena y es asintomático. La revelación fue hecha por el propio deportista.

“Afortunadamente, mis síntomas fueron leves, pero estuve en cuarentena por dos semanas y seguí las pautas de los expertos en salud”, dijo el novato en un comunicado (a través de Tom Pelissero de NFL.com)

La prueba positiva de Gandy-Golden regresó el 24 de marzo durante el entrenamiento previo al draft y fue despejado por completo el 7 de abril. Las fechas indican que los Redskins podrían haberlo reclutado, a sabiendas de que la estrella de Liberty era un paciente recuperado de COVID-19.

Los equipos recopilan tantos datos sobre las perspectivas en el proceso previo al famos draft. Pueden descubrir lesiones, actividades delictivas pasadas y mucho más, antes de invertir en un jugador joven. Es concebible que los Redskins y otros equipos supieran que Gandy-Golden se había recuperado de COVID-19.

A diferencia de otras lesiones y enfermedades, todavía no conocemos los efectos a largo plazo del COVID-19, aunque Washington estaba dispuesto a correr el riesgo en la cuarta ronda.

El centro de los Rams, Brian Allen, y el corredor de los Broncos, Von Miller, son los únicos jugadores activos conocidos que han dado positivo al virus.

El presidente de Liberty, Jerry Falwell Jr., aludió a un caso durante una aparición en televisión, sin mencionar a la persona por su nombre propio, a principios de esta temporada baja, como detalla PFT. Gandy-Golden fue el único jugador reclutado de la escuela.

Algunos esperaban que Gandy-Golden fuera reclutado más alto que la cuarta ronda, sin embargo, con el draft profundo en el receptor, es más que comprensible que haya caído donde lo hizo. El receptor de 6’4 es extremadamente talentoso, aunque crudo, y aunque podría ayudar al equipo de inmediato, es más probable que el club no espere grandes cosas de AGG en el primer año.

El amplio grupo receptor de Washington no está particularmente probado. Cody Latimer, quien es el jugador con más experiencia en el puesto, enfrenta cargos derivados de un juego de póker y puede ser eliminado antes de que comience la temporada. Fuera del estudiante de segundo año en ascenso, Terry McLaurin, el orden jerárquico en la posición no está, ni mucho menos establecido.

Washington eligió a Young con la selección general n.°2 y se llevaron al apoyador Khaleke Hudson de Michigan antes de tomar un par de prospectos defensivos en la séptima ronda (seguridad Kamren Curl, Arkansas/final James Smith-Williams, estado de Carolina del Norte).

Sin embargo, el resto del borrador fue todo sobre la ofensiva. El club seleccionó a Antonio Gibson, un atleta explosivo capaz de jugar tanto como corredor como receptor abierto, con su primera selección de la tercera ronda.

Los Redskins usaron su selección de cuarta ronda, No. 108 en general, para seleccionar un tackle izquierdo. Saahdip Charles de LSU se dirigirá a la capital de la nación. Charles tendrá la oportunidad de reemplazar a Trent Williams, a quien el equipo envió a California. Escogieron a Gandy-Golden en la cuarta ronda, luego seleccionaron al centro Keith Ismael del estado de San Diego.

Los Redskins no poseían una selección de segunda ronda después de intercambiarla con los Colts (Indy podría estar mirando a receptores abiertos con la selección general No. 34). Washington envió la selección a Indianápolis junto con una segunda ronda de 2019 durante el draft de la temporada pasada. Los Skins pudieron subir a la mitad posterior de la primera ronda para seleccionar a Montez Sweat como resultado del acuerdo.

El equipo repartió su quinta ronda (la selección general n.°2 de la ronda) en un intercambio para sacar a Kyle Allen de los Panthers. Allen se reunirá con su exentrenador en jefe, Ron Rivera, quien está entrando en su primera temporada en Washington. Allen comenzó 12 juegos para Carolina la temporada pasada, lanzando 17 touchdowns y 16 intercepciones durante su segunda temporada en la liga.

Esta es la versión original de Heavy.com