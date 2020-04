De ganarlo todo con el Barcelona, a pasar dos años en la cárcel

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell rompió el silencio luego de haber pasado dos años en prisión por el delito de lavado de dinero. No dejó tema sin tocar: Lionel Messi, Neymar, Pep Guardiola y su estadía en la cárcel.

Estuvo al frente del club entre 2010 y 2014, año en que renunció a su cargo. Antes había formado parte de la Junta Directiva del club Blaugrana. Es una palabra autorizada para opinar acerca del presente deportivo e institucional del Culé.

Rosell pasó de ganarlo todo a sufrir en la prisión: “Lo más duro de la cárcel fueron los días que nuestro abogado venía a decirnos que nos habían denegado la libertad condicional de nuevo, siempre por riesgo de fuga, sin justificación aparente, trece veces”.

En diálogo con Mundo Deportivo, el exdirigente, quien actualmente intenta reencausar sus negocios vinculados al marketing, dijo que “en la cárcel o mueres internamente como persona o te hacés más fuerte”.

"Messi es el que más aportó al Barça en la historia del club desde su fundación, pero Barcelona también aporta muchísimo a él, es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva, Messi pasará y dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá". Sandro #Rosell ex presidente pic.twitter.com/iWu37wFO4K — gaston (@pablogaudio) April 19, 2020

“Creo que no cambié en nada, aunque las personas que quiero y que me quieren, dicen que he perdido un poco la pasión y la ilusión que antes tenía en desarrollar proyectos. También dicen que soy menos impulsivo y más reflexivo”, dijo.

Rosell estuvo en prisión preventiva un total de 643 días. Fue compañero de celda de su socio Joan Besolí.

Su esposa, Marta, fue el pilar fundamental para que no se desmoronara emocionalmente. La Justicia había determinado que el expresidente Culé habían lavado más de 15 millones de dólares provenientes de comisiones fraudulentas por los derechos de televisivos de partidos del seleccionado brasileño.

🇪🇸🎙️Sandro #Rosell, ex presidente del #Barcelona, elogió a #Ronaldinho, una de las grandes figuras del conjunto catalán antes de la llegada de Pep #Guardiola a la conducción del equipo, al punto de compararlo con Lionel #Messi. pic.twitter.com/IRT7y2YMNk — TyC Sports (@TyCSports) April 19, 2020

“Me perdí la celebración de la mayoría de edad de mi hija Joana. Algo que me costará mucho olvidar y en consecuencia perdonar a la juez Lamela. Pero debo decir que las dos, María y Joana, fueron muy adultas y desde el principio creyeron en mi inocencia, y eso para un padre es vital”, dijo.

Pide por Neymar

Rosell fue el que llevó a Neymar de Santos a FC Barcelona. Ahora que el brasileño tiene ganas de volver al Camp Nou, se mete en la discusión y opina a favor de ese regreso.