Un ex Real Madrid se mofó del Barcelona de Guardiola

El FC Barcelona y el Real Madrid dominaron ampliamente la segunda década del Siglo XXI. Nombres como el de Pep Guardiola y José Mourinho ayudaron a consolidar una rivalidad que trascendió los límites de La Liga de España. Dentro del campo de juego, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se ocuparon de mantener la llama encendida.

Entre los dos gigantes del fútbol español hubo una tensión que sobrepasó las cuestiones deportivas. La prensa sacó provecho de aquella época y hubo acusaciones y cargadas ante los micrófonos de un lado y del otro. Al parecer, la cosa sigue.

Álvaro Arbeloa, exdefensor del Merengue, cargó contra sus viejos adversarios del histórico equipo que con Pep Guardiola a la cabeza modificó los paradigmas del fútbol moderno. Se trató de una respuesta al exvolante Culé Xavi Hernández.

“Hay un refrán que dice ‘al saber le llaman suerte’. Cuando no eres capaz de explicar que el único equipo en la historia que ha ganado cinco Champions seguidas es el Madrid, que el único que ha ganado cuatro Champions en cinco años o tres seguidas es el Madrid… Ten en cuenta que en Champions nunca nadie había ganado dos Champions seguidas. Pues estos ganaron tres seguidas, cuatro en cinco años y bueno”, dijo en diálogo con DJ Mario.

Xavi había dicho que el Madrid ganó tres Champions League consecutivas “por suerte”. El equipo de Zinedine Zidane levantó ese trofeo en 2016 ante Atlético de Madrid, 2017 ante Juventus y 2018 con Liverpool.

🔴🎙️XAVI, a @DjMaRiiO_90: "El Madrid ha quedado sexto en liga y ha ganado la Champions. Eso es suerte". pic.twitter.com/azSxMi2VZh — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 14, 2020

“El Barcelona tuvo suerte en Stamford Bridge, con el gol de Iniesta con diez jugadores y casi sin tirar a puerta. Eso es suerte. Pero me refiero a que no haces una temporada buena en La Liga, que quedas cuarto, quinto, sexto… y ganas la Champions. El Barça no ha pasado por eso, el Madrid sí y a eso le llamo tener un poco de suerte”, dijo.

#España🇪🇸 | Alvaro Arbeloa, exjugador del Real Madrid, habló sobre #Messi y la rivalidad con Barcelona: “Los madridistas no somos antibarcelonistas, pero ojalá pierda en el entrenamiento de mañana”. 👀🤔 pic.twitter.com/Z4wFig4oSl — TyC Sports (@TyCSports) February 12, 2019

Arbeloa aprovechó para explicar cómo es su relación Iker Casillas. Cuando compartían plantel en el Madrid, la prensa descubrió que ni siquiera se hablaban. No importa que fueran compañeros de la selección.

“Da un poco de morbo. Siempre hemos tenido una muy buena relación. Como con mucha gente puedes tener roces o momentos en que la relación no es la misma, pero no tengo ningún problema con él. Al contrario, es vecino mío y si algún día necesita huevos me puede llamar tranquilamente. Le veo muy bien de salud, que es lo más importante”, explicó.