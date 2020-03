Tom Brady anuncia su retiro de Los Patriots: ¿dónde jugará ahora?

La próxima vez que veamos a Tom Brady en el campo de fútbol americano no usará una camiseta de los Patriots. Brady anunció este martes que no volverá a firmar contrato con el famoso equipo de la NFL, pero no indicó a dónde se dirige en la agencia libre.

Brady recurrió a su Instagram para ofrecer dos mensajes sinceros a los fanáticos de los Patriots admitiendo que su “viaje de fútbol se llevará a cabo en otro lugar”.

“Quería agradecer a todos los increíbles fanáticos y seguidores de los Patriots.

Massachussetts ha sido mi hogar durante veinte años. Realmente han sido las dos décadas más felices que podría haber imaginado en mi vida y no tengo nada más que amor y gratitud por mi tiempo en Nueva Inglaterra. El apoyo ha sido abrumador, desearía que todos los jugadores pudieran experimentarlo. Mis hijos nacieron y se criaron aquí y siempre abrazaron a este chico de California como suyo”, comentó el jugador en su red social.

“Me encanta su compromiso y lealtad con sus equipos y ganar para nuestra ciudad significa más de lo que nunca sabrás. No puedo agradecerles lo suficiente por el apoyo a nuestro equipo. Los campos de entrenamiento llenos y los estadios agotados y sobre todo los desfiles de victoria. He sido muy bendecido de compartirlos con todos ustedes”, destacó el mariscal de campo, mencionando que en todo momento entregó el alma en el terreno.



“Traté de representarnos siempre de la mejor y más honorable manera, y luché duro con mis compañeros de equipo para ayudar a lograr la victoria y el triunfo incluso en las situaciones más graves. Me abrieron su corazón y yo les abrí mi corazón. Y los Pats Nation siempre será parte de mí. No sé qué deparará mi futuro futbolístico, pero es hora de que abra una nueva etapa para mi vida y mi carrera. Se los agradezco desde el fondo de mi corazón y siempre los amaré y lo que hemos compartido, toda una vida llena de recuerdos divertidos”, concluyó en su mensaje.

Con su decisión Brady es libre de firmar con otro equipo a partir del miércoles 18 de marzo, pero puede continuar reuniéndose con franquicias adicionales.

Dos equipos que han sido vinculados al ex quarterback de los Patriots son los Chargers y los Buccaneers. Tanto los Titanes como los Raiders ya han hecho movimientos para solidificar la posición de mariscal de campo. Ian Rapoport, de NFL Network, informó que los Bucs le han ofrecido a Brady un acuerdo de $30 millones.

“Los #Bucs hicieron una fuerte oferta al QB Tom Brady, que se cree que es de $ 30 millones o más. Los #Chargers también lo hicieron. Y ahora se va de Nueva Inglaterra”, señaló Rapoport en Twitter.

Albert Breer, de Sports Illustrated, indicó que los Bucs y los Chargers son los dos favoritos para Brady, pero se preguntó si más equipos podrían involucrarse ahora que el mariscal de campo se va oficialmente de Nueva Inglaterra.

“Tanto los Buccaneers como los Chargers han mantenido un interés en el QB Tom Brady. Y tal como está ahora, eso parecería ser el mercado. ¿Podría eso cambiar? Ya veremos”, tuiteó Breer.

Parece que los Patriots se quedaron un poco a oscuras ante el futuro de Brady. Rapoport informó que los Patriots le hicieron una serie de preguntas a Brady, pero no le respondieron antes del mensaje de Instagram.

“La postura de #Patriots era la misma: ¿qué quiere hacer Tom Brady? ¿Quiere volver y es aquí donde cree que es el mejor lugar para ganar? Cuando nunca regresó… allí era donde estaba. Y Brady se despidió y se fue”, explicó Rapoport.