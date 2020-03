Contra el coronavirus: el increíble método de una vieja gloria del Barcelona

La pandemia del coronavirus avanza a lo largo y ancho del mundo y, a medida que pasan los días, países como España e Italia siguen sufriendo una enorme cantidad de muertes que paralizan hasta al menos sensible. El único antídoto, por el momento, parece ser la cuarentena y el respeto de la misma. Pero una exestrella del Barcelona posee un peculiar método contra el COVID-19.

Actualmente residiendo en Miami, Estados Unidos, donde es una de las caras del canal Univisión y conduce un programa de entrevistas que él mismo realiza con grandes personalidades del mundo del fútbol., el búlgaro Hristo Stoichkov prefiere pecar de precavido pero así, al menos, están seguros tanto él como su familia.

En diálogo con el periódico catalán Mundo Deportivo, el exfutbolista culé contó que atraviesa el aislamiento “con Mariana, mi esposa, y mi suegra, que tiene 80 años y es a la que más tenemos que cuidar porque el coronavirus se lleva sobre todo a gente mayor”. “Mi hija vive cerca y hace una semana que no veo a mi nieto, no nos podemos arriesgar. Es una enfermedad que se transmite con mucha facilidad”, explicó.

Sin embargo, lo que más sorprendió de la charla con “El Gitano” búlgaro fue el curioso cuidado que tiene para prevenir contagios en su hogar. “Estamos protegiéndonos mucho. Como mucho ajo, cebolla, bebo agua caliente y me doy largos baños de agua caliente para protegerme de ese virus”, disparó Stoichkov para sorpresa del entrevistador.

No conforme con dar su consejo, el máximo ídolo futbolístico de Bulgaria publicó su “combo anti-coronavirus” y lo presentó públicamente: “Mi defensa particular”.

En otro tramo del reportaje, Stoichkov reflejó en palabras la dramática situación que se vive en tierras norteamericanas por el coronavirus y sus sensaciones ante esta inesperada situación. “Pero mira las edades de los fallecidos: afecta a los ancianos, a gente mayor, es a ellos a los que tenemos que proteger más. Soy un deportista nato, he hecho deporte toda mi vida, estoy sano pero en este periodo aún me cuido mucho más para no contagiarme y contagiar a los que más quiero. No hemos de asustar a la gente, hemos de educar a la gente para que sepa cómo protegerse y proteger a los suyos”, subrayó.

Stoichkov, tan lírico en sus declaraciones como mágico con su zurda intacta.

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook