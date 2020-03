Pelea de Canelo Álvarez ahora será en septiembre y habrá revancha: ¿Golovkin?

El Canelo Álvarez supuestamente estaba en camino de enfrentarse contra BJ Sanders en su próxima pelea, el 2 de mayo en Las Vegas, pero el brote de coronavirus COVID-19 que esencialmente canceló la acción de deportes de combate en todo el mundo durante los próximos meses, podría haber abierto la puerta para una pelea aún más grande que tendrá lugar el 12 de septiembre.

Según Lance Pugmire, de Athletic, Álvarez acordó enfrentar a Gennadiy Golovkin por tercera vez en una súper pelea de campeonato de peso mediano a finales de este año.

Álvarez se ha enfrentado a Golovkin dos veces ya. Los dos lucharon tuvieron un empate dividido en septiembre de 2018, y Álvarez derrotó a Golovkin en la revancha un año después por decisión mayoritaria. Según Pugmire, un aplazamiento prolongado de la presunta pelea de Álvarez contra Saunders podría abrir la puerta para que el jugador de 29 años se salte esa pelea por completo.

Canelo v GGG I: Fight highlights from controversial drawCanelo Alvarez v Gennady Golovkin was steeped in controversy the first time they fought, with the judges declaring the fight a draw. This time, when they meet in Las Vegas, both men will be looking to leave the ending in no doubt…

Álvarez es actualmente el boxeador número 1 libra por libra en el mundo según la revista The Ring. Golovkin ocupa el puesto número 7 en la misma lista. Ambos peleadores reclaman porciones de la imagen del campeonato de peso mediano, pero Álvarez es el campeón lineal y lo ha sido por algún tiempo.



La tercera pelea entre Canelo y Golovkin parece dirigirse a Texas en septiembre. Según Chris Mannix de SI, quien confirmó la misma historia que Pugmire informó por primera vez, las dos partes acordaron tentativamente enfrentarse el 12 de septiembre en el estadio AT&T Stadium en Arlington.

Según Mannix, las dos partes acordaron la tercera pelea, pero aún no están seguros de lo que podría suceder antes para los presuntos combates de cada luchador.

Estaba previsto que Álvarez se enfrentara a Saunders en mayo, pero esa pelea se pospuso después de la pandemia. Golovkin se enfrentaría a Kamil Szeremeta en junio según Dan Rafael de ESPN, pero esa pelea también podría ser rechazada.



Realmente no se sabe qué podría suceder en el boxeo en los próximos meses debido al brote de coronavirus. Lo único que es seguro, al menos por el momento, es que los boxeadores superestrella y otras partes interesadas aparentemente siguen trabajando para lograr grandes peleas a finales de este año.



Floyd Mayweather Jr. highlights versus Canelo AlvarezHighlights of Floyd Mayweather Jr.'s offense versus Canelo Alvarez.



La pelea Canelo vs. GGG 3 podría ser muy diferente a las primeras dos peleas.

Desde que Álvarez derrotó a Golovkin en 2018, los dos luchadores han estado en caminos diferentes. De hecho, uno podría argumentar fácilmente que Álvarez, de 29 años, ha ascendido para convertirse en el mejor luchador que ha sido, mientras que Golovkin, de 37 años, se ha convertido en alguien competente pero poco espectacular.

HIGHLIGHTS | Canelo Alvarez vs. Daniel Jacobs

Álvarez recogió un título secundario de 168 libras al detener a Rocky Fielding en diciembre de 2018, luego defendió sus títulos de peso mediano contra Daniel Jacobs en mayo de 2019 por decisión unánime. En su última pelea, Álvarez detuvo al campeón de peso semipesado de la OMB Sergey Kovalev para capturar un título en otra clase de peso.

Los mejores éxitos de Canelo Alvarez (HBO LATINO)No te pierdas de los mejores momentos en la carrera de la super estrella mexicana Canelo Álvarez. Cotto vs. Canelo este sábado, 21 de noviembre en vivo por Pay-Per-View, comenzando a las 9PM E/ 6PM P.

Mientras tanto, Golovkin ganó sus dos únicas peleas desde que perdió contra Álvarez en la revancha. Borró el talento regional no anunciado Steve Rolls en junio, luego lo arrastró el sólido Sergiy Derevyanchenko por decisión en octubre para reclamar el título vacante de peso mediano de la FIB.

Álvarez contra Golovkin sigue siendo una de las peleas más importantes que se pueden hacer en el boxeo, pero parece que se dirigen a cosas en las que Álvarez todavía está avanzando hacia sus mejores años en el deporte, mientras que Golovkin está muy por detrás de él.