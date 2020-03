El Real Madrid puede robarle un futbolista al Barcelona: ¿quién es?

View this post on Instagram

🔴⚪️ Great victory today with sacrifice and fighting from the first minute. It didn't start well, but the team knew how to get up, specially with such support. I'm proud of my teammates. We keep growing! Let's go Gunners!💪⚽️ 🔴⚪️Enorme victoria hoy, con sacrificio y lucha desde el primer minuto. Se nos puso todo en contra pero el equipo supo levantarse, sobre todo con el apoyo de nuestra afición. Orgulloso de mis compañeros. Seguimos creciendo! Vamos Gunners!💪⚽️ @Arsenal #PremierLeague #Victory #Objetive #Emirates