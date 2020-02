¡Sin piedad! Real Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey y estallaron los memes

Un verdadero batacazo dio la Real Sociedad al eliminar al Real Madrid en cuartos de final de la Copa del Rey, y en el mismísimo Santiago Bernabéu, pero en las redes sociales siempre se juega un partido aparte.

A pesar de que estuvo muy cerca de llegar al empate en los minutos finales del complemento, el equipo dirigido por Zinedine Zidane pecó de ineficaz en metros finales y provocó la confianza de los donostiarras para cerrar el partido.

Real Madrid vs Real Sociedad 3-4 Highlights & Goals | Resumen y Goles 2020 HDReal Madrid vs Real Sociedad 3-4 Highlights & Goals | Resumen y Goles 2020 HD Copa del Rey 2020 By Mafl What a win for Real Sociedad, as the 10 men hang on to secure their place in the Copa del Rey semi-finals. Isak’s double wedged in between goals from Odegaard and Merino have proved enough, despite a late Real Madrid fightback. 2020-02-06T20:01:37.000Z

Y como era de esperarse, consumada la victoria de los vascos por 4 a 3 los ya clásicos memes inundaron Twitter y toda comunidad en la que el fútbol y las burlas conviven diariamente.

Los memes mas divertidos tras la eliminación del Real Madrid

Y se marcho y así barco le llamó libertad 😘😘😘 #RealMadrid pic.twitter.com/6LlsZ2SbTC — issmaa.aa (@issmaaaaa_01) February 6, 2020

Se vienen 3 cambios en el #RealMadrid para el segundo tiempo. 😳 pic.twitter.com/3G8T69F5e7 — ALEX10 (@ALEX15vs) February 6, 2020

@InformasanTw Memes Real Madrid eliminados de le Copa Del Rey en su propia casa contra Real Sociedad pic.twitter.com/7zYcqQiooS — ali mahmoud (@alimahm30753381) February 6, 2020

Como así que el súper y cada vez más engranado Real Madrid de un Zidane al que cada día se le ve más la mano en este equipo ha quedado AL CARRER de la Copa de su majestad el Rey 😂😂😂😭😭😭😂😂😂 vale que los de la crisis son los del Barça JAJAJAJAJAJAJA pic.twitter.com/CJBl2571jZ — Otro Futbolero™ (@OtroFutboleroHn) February 6, 2020

El Real Madrid intentando ganar un triplete. pic.twitter.com/kh7PtMI0j9 — Periódico Warca (@PeriodicoWarca) February 6, 2020