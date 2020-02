TOP 5: Noticias de Deportes – 20 de Febrero de 2020

Lionel Messi habló del escándalo en Barcelona, Martin Braithwaite es la nueva cara del equipo culé, Gareth Bale dejó antes la práctica del Real Madrid por una gastroenteritis, Neymar está en pie de guerra con el PSG y el polémico festejo de Atlético de Madrid tras vencer 1-0 al Liverpool. Las noticias más importantes del día.

1. Messi rompió el silencio tras el escándalo en el Barcelona

Messi, sobre las redes en MD: "Lo veo raro pero decían que habría pruebas"

Aprovechando los días libres que otorgó Quique Setién a la plantilla del Barcelona, Lionel Messi pudo cumplir con algunos compromisos publicitarios y, además, otorgó la entrevista pactada con Mundo Deportivo en la que, entre otros temas, se refirió al escándalo de las redes sociales en su club.

“Me agarró un poco de sorpresa la verdad. Veo raro que pase algo así…. pero también decían que había pruebas… Habrá que esperar a ver si es verdad o no“, señaló el astro rosarino del equipo catalán, esbozando una pícara sonrisa mientras daba su veredicto.

Entrevista exclusiva a Messi: "Amo Barcelona, esta es mi casa"

Por otro lado, “La Pulga” fue consultado sobre si se vive bien en Barcelona y dejó muy en claro su parecer. “La verdad que si. Si bien extraño muchísimo Rosario, esta es mi casa y amo Barcelona”, aseguró el “10” blaugrana para tranquilidad de muchos de sus fanáticos que sueñan con que termine su carrera en el Camp Nou.

2. Barcelona remplaza a Dembélé con Martin Braithwaite

Ante las sensibles bajas que significaron las lesiones de Luis Suárez y Ousmane Dembélé, el Barcelona se movió rápido para conseguir el permiso que le posibilitara realizar una incorporación con el mercado de fichajes ya cerrado y un delantero danés es el apuntado.

Se trata de Martin Braithwaite, quien actualmente se desempeña en el Leganés y por el que la institución catalana abonaría la cláusula de rescisión equivalente a 18 millones de euros.

A pesar de que William José (Real Sociedad), Ángel (Getafe) y Lucas Pérez (Alavés) sonaban como los principales candidatos, finalmente Braithwaite es el seleccionado para suplir la baja de Dembélé, cuya lesión le demandará una rehabilitación de seis meses.

Martin Braithwaite ● Welcome to Barcelona ● 2020 🔵🔴

Según la información difundida por Mundo Deportivo, el exatacante de Middlesbrough (Inglaterra), yToulouse y Bordeaux en Francia, podría ser presentado este jueves y el sábado ya estaría disponible para recibir a Éibar en el Camp Nou.

3. Alarma en Real Madrid: Bale y Jovic, con gastroenteritis

De cara a la visita al Levante por la 25a jornada de La Liga, Real Madrid no pudo contar en la última práctica con Gareth Bale ni Luka Jovic, ya que ambos padecen gastroenteritis.

El galés llegó temprano al predio de Valdebebas para afrontar la práctica matutina, pero alrdedor de las 10.30 de la mañana abandonó el entrenamiento a causa de su enfermedad. Lo mismo ocurrió con el serbio, debido a que los médicos del elenco madridista aconsejaron que tanto él como Bale se marcharan a sus casas para evitar un posible contagio al resto de la plantilla.

En cuanto al resto del equipo, Zinedine Zidane contará con sus mejores hombres para ir en busca de un triunfo en el Ciutat de Valencia, donde si sufriera un resultado adverso podría allanarle el camino al Barcelona para arrebatarle la cima del campeonato español.

4. Neymar, contra el PSG: “Quería jugar y no me dejaban”

B. DOR 2 – PSG 1 | NEYMAR carga contra el PSG: "Esto no puede ser" | Diario As

Consumada la derrota de su equipo en el Signal-Iduna Park a manos de Borussia Dortmund, por la ida de octavos de final de la Champions League, el brasileño Neymar se mostró molesto con el cuerpo médico del París Saint-Germain, al que cuestionó por la inactividad que arrastra.

“Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos”, inició Neymar su descargo, en relación a los encuentros en los que se ausentó por la lesión en las costillas que, según el club parisino, sufrió ante Montpellier.

Ese juego por la Ligue 1 fue un día antes de la polémica celebración que Neymar realizó por sus 28 años, la cual llevó a cabo a pesar de los pedidos del PSG para que la cancelara. Ese episodio, justamente, fue el comienzo de un nuevo conflicto entre las partes.

“Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto”, continuó con su reclamo el ex Barcelona, que no conforme con sus declaraciones, completó: “Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien lo sufrió al final”.

5. Un festejo del Atlético de Madrid que luego fue borrado

A raíz del importante triunfo sobre Liverpool por la ida de octavos de final de Champions, la plantilla del Atlético de Madrid celebró en la intimidad y fue el croata Sime Vrsaljko quien se encargó de publicar el descontrol en la práctica. Sin embargo, luego lo terminó borrando…

Un día después de superar por 1-0 al vigente campeón de Europa, los dirigidos por Diego Simeone realizaron ejercicios regenerativos y aprovecharon para disfrutar del logro en equipo.

El polémico vídeo de la euforia del Atlético de Madrid en el entrenamiento… y Vrsaljko lo borra

El video muestra a los jugadores del “Atleti” subidos a las bicicletas fijas, revoleando toallas y gritando al ritmo de la música de fondo, en una clara muestra de que la victoria conseguida sobre los “Reds” sirvió de envión anímico para lo que viene, tanto en La Liga como en Champions.