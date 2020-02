Esto dijo Maradona tras ver a Messi en Nápoles

“Me hubiese gustado enfrentar a Messi. Messi le tocó llegar a un San Paolo en decadencia. No vivió lo que viví yo. Es el plus que le llevo a Leo. No va a poder hacer lo que hice yo, ja pero puede jugar ahí. Ojalá los napolitanos tuviéramos un Messi”, fueron las palabras del ídolo napolitano y actual entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Mucho se habló del primer partido de Lionel Messi en el mítico Estadio San Paolo, y el propio Maradona no quiso estar ajeno y se expresó tras el 1-1 entre Napoli y FC Barcelona, que deja mejor posicionado al equipo culé para la revancha y avanzar a los Cuartos de Final de la Champions League.

Todos sabemos que en muchos casos las comparaciones son odiosas, pero por el morbo del partido muchos se expresaron sobre quien es mejor, Messi o Maradona y esto fue lo que dijeron:

Gerard Piqué, compañero de Messi en el Barcelona: “Me quedo con la regularidad de Leo y la magia que hace día a día”.

Diego Maradona Junior, hijo del capitán Campeón del Mundo con la Albiceleste en México 1986: “Sin ninguna duda, mi papá es el mejor de la historia. El que diga lo contrario no tiene ni idea de fútbol. Messi es el que más se le acerca, obviamente, siempre dije que Messi es mucho mejor que Ronaldo y se le acerca, pero no se pueden comparar a terrestres con extraterrestres”.

Lorenzo Insigne, máximo goleador y emblema del plantel actual del SSC Napoli: “Actualmente Messi es el mejor del mundo, pero no le comparo con Maradona porque para nosotros los napolitanos Diego es sagrado”.

Alemao, compañero de Diego en su época dorada en el Napoli: “Messi es un fenómeno, un jugador difícil de encontrar. Pero Maradona era un genio, ha sido mucho más que él. Maradona ha hecho mucho más que Messi también en su selección y eso hay que tenerlo en cuenta en la comparación. Messi tiene un equipo jugando para él y eso se nota en Argentina, cuando va con la Selección”.

Genaro Gattuso, actual DT del Napoli: “Diego es el dios del fútbol. Yo le vi en los vídeos. Nunca le vi en el estadio, pero sé el campeón que fue, sé que fue uno de los más grandes del mundo. Pero ahora veo a Messi hacer lo que hacía Maradona. Y siento no haber visto a Diego en vivo”.

