Jennifer López estuvo muy triste en el funeral de Kobe Bryant: ¿qué la conmovió más?

La famosa cantante Jennifer López estuvo presente junto a su prometido Alex Rodríguez en el servicio conmemorativo del funeral público que se realizó en Los Ángeles, en honor a Kobe Bryant, su hija Gianna y las otras siete víctimas que murieron el pasado 26 de enero, cuando el helicóptero donde viajaban se accidentó, en Calabasas, California.

El servicio, que se llevó a cabo en el estadio Staples Center, tuvo momentos muy sentidos y tristes, como también con algunas pinceladas de humor, cuando los oradores invitados contaron diferentes detalles de la vida profesional, de Kobe como padre y amigo de la pequeña Gigi.

Y Jennifer López no pudo ser ajena al sentimiento que generó el servicio, y varios momentos se le vio entristecida y hasta llorando, especialmente cuando la viuda de KObe dedicó unas bellas palabras a su hijita fallecida.

Jennifer Lopez Crying alongside Alex at Kobe & Gigi Bryant's celebration of life memorialThe lives of Kobe and Gianna Bryant were honored at a Celebration of Life memorial on Monday 20,000 mourners packed into the Staples Center, known as The House that Kobe Built Jennifer Lopez wept in the crowd at several points in the memorial, including when Kobe's widow Vanessa Bryant bravely addressed the crowd with an emotional eulogy Hosted by Jimmy Kimmel, speakers like Michael Jordan and Shaq recalled the lives of Kobe and Gigi Beyonce kicked off the memorial and there were performances by Alicia Keys and Christina Aguilera Kobe and Gigi died in a helicopter crash, along with seven others, on Jan 26 Vanessa filed a wrongful death suit against the owner of the helicopter on Monday Video credits :instagram account credits :Instagram ,dailymail This video is for entertainment purpose what based of net articles. Some images used in this video is for reference purpose only. Note: All the Photos are taken from Google Image search by using advanced image search option. Usage rights: "free to use, share & modify . Grateful to Google for the information. Copyright Disclaimer: Under Section 107 of the Copyright Act 1976, Allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. DISCLAIMER: This Channel DOES NOT Promote or encourage Any illegal activities , all contents provided by This Channel is meant for ENTERTAINMENT PURPOSE only . There is no copyright infringement intended for the song or picture. "Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permit 2020-02-25T02:42:36.000Z

J.Lo, quien es madre de dos niños: Emme y Max, quienes recién el fin de semana cumplieron 12 años, afloró sus sentimientos de madre, y no paró de llorar al escuchar atenta lo que Vanessa Bryant decía de su hija Gianna, a quien describió como un hermoso ser de luz.

Vanessa recordó que al momento de morir, su hija solo contaba con 13 años de edad, un año más que los gemelos de la famosa cantante. En ese preciso instante y con las palabras tan profundas, significativas y sentidas de Vanessa al referirse a su hijita y a su esposo Kobe, fue cuando la intérprete se vio más afectada.

En su cuenta de Instagram, la Diva del Bronx también quiso honrar a Kobe, y subió una imagen donde se le ven las manos agarrando una tasa, pero lo significativo de esta imagen es que en la uña de su dedo índice derecho se ve plasmado el número 2, y en la uña del índice izquierdo se distingue el número 24. No hay duda que la interprete quiso hacer un sencillo pero hermoso homenaje a Kobe y su hija Gianna quienes vestían las camisetas 24 y 2 respectivamente, y esta fotografía habla por sí sola: una imagen vale más que 1000 palabras.

Cabe destacar que el servicio conmemorativo de ayer se llamó “una Celebración de la Vida”, y estuvo destinado a permitir que los fanáticos, los miembros de la familia y los jugadores de la NBA, rindieran sus últimos respetos a Kobe Bryant, aunque la familia de la leyenda de la NBA organizó un funeral privado el 7 de febrero en el Pacific View Memorial Park en Corona Del Mar, California, según ET Online.

“Vanessa y la familia querían un servicio privado para llorar su pérdida”, dijo una fuente anónima a ET Online “La ceremonia fue extremadamente difícil para todos, ya que todavía es difícil para ellos comprender que perdieron dos hermosas almas”.

Además, el 24 de febrero tuvo un significado especial, ya que el número de la camiseta de Bryant era el 24, mientras que su hija Gigi usaba el número 2.

La esposa de Bryant, Vanessa Bryant, discutió el significado de la fecha lo cual anunció en su cuenta de Instagram. “#2, #24, #20 años como Laker y la cantidad de años que Kobe y yo estuvimos juntos ❤️❤️💜💛”, señaló Vanessa.