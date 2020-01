LeBron James se va contra los críticos de Anthony Davis

Después de otra jugada monstruosa contra su ex equipo, no hay dudas que los Los Angeles Lakers que su elección por Anthony Davis valió la pena.

Los Lakers lograron su cuarta victoria consecutiva contra los New Orleans Pelicans el viernes por la noche, utilizando 46 puntos eficientes, 13 rebotes y tres bloques de Davis en la victoria 123-113.

Fue el segundo juego de más de 40 puntos que Davis tuvo esta temporada contra los Pelicans en tantos intentos, pero esta vez fue mucho más efectivo. El jugador logro 15 de 30 en el Smoothie King Center a principios de esta temporada, terminando con menos seis.

El viernes, Davis conectó 15 de 21 tiros, incluidos los 13 de sus tiros libres, y al final fue más 26.

“Fue un juego emotivo para mí [en noviembre]. Solo quería jugar lo mejor posible”, Davis dijo a los periodistas después del partido. “Esta noche, no tuve tantas emociones porque saqué eso del primer juego. Fue solo otro juego. Salimos y jugamos e hicimos todo lo posible para ganar”.

“A pesar de que ganamos el juego [en Nueva Orleans], no me gustaba jugar de esa manera donde solo estaban forzando el balón. Obviamente conocía la situación, y mis compañeros querían que jugara bien contra mi ex equipo la primera vez.”

LeBron James le llama la atención a los críticos de Anthony Davis

Davis y LeBron James han demostrado ser una pareja perfecta, guiando a los Lakers a un récord de 28-7, el mejor en la Conferencia Oeste. Pero lo creas o no, hubo críticos que pensaron que los Lakers pagaron demasiado cuando se realizó el exitoso intercambio para traer a Davis a Los Ángeles.

Los Lakers enviaron a Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart y tres selecciones de primera ronda a Nueva Orleans en el acuerdo. Era alto el precio del talento joven, pero para obtener a David valía la pena el precio.

James expresó en Instagram después del desempeño de su co-estrella para presumir que ahora los Lakers se han convertido en el favorito de la NBA.

“Todavía dimos por mucho por él, ¿eh?” James escribió en su publicación. “¡Monstruo! Hermano eres diferente”.

James expresó su felicidad de ver a Davis llevarse la victoria con un uniforme de los Lakers después de ganar contra los Pelicans.

“Él es el receptor de nuestro flujo en la ofensiva porque es tan rápido como cualquiera en el piso, más dinámico que cualquiera que esté en el juego, lo hace mejor jugando en el interior, jugando en el exterior”, dijo James a los periodistas, a través de Dave McMenamin de ESPN.

Los antiguos Lakers son bienvenidos de nuevo al Staples Center

El juego marcó el primer regreso de Ball, Ingram y Hart al Staples Center y los Lakers ofrecieron un gran juego.

Ball anotó 23 puntos e Ingram fue por 22 puntos para los Pelicans. Hart tenía cinco puntos desde el banco.

“Disfruté mi tiempo aquí”, dijo Ball a los periodistas, a través de Ohm Youngmisuk de ESPN . “Es mi ciudad natal, así que me encanta jugar frente a ellos. Desafortunadamente, me lastimé los dos años [como Laker], lo cual fue terrible para mí y lo sé para los fanáticos. Pero les deseo lo mejor en el futuro”.

Los Pelicans cayeron a 11-24 con la derrota y tienen el segundo peor récord en la Conferencia Oeste.