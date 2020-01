La fecha limiete de los traspasos en la NBA, Los Angeles Lakers se encuentran ocupados en una serie de traspasos que se rumoran en los medios. Según algunos informes, el equipo estaría dispuesto a mover a Kyle Kuzma si un equipo puede ofrecer la pieza correcta. La negociación más reciente se ha centrado en el guardia de los Sacramento Kings, Bogdan Bogdanovic, a quien los Lakers parecen estar muy interesados.

Aunque no es titular, los Kings no parecen muy interesados ​​en dejar ir a Bogdanovic, especialmente a cambio de Kuzma. Sam Amick del Atheltic informó recientemente que los Lakers fueron los que iniciaron las conversaciones del traspaso:

En cuanto a Bogdanovic, que está promediando 14.5 puntos (38.3 por ciento de 3) en su carrera con 3.6 asistencias y tres rebotes por partido, una fuente con conocimiento de su pensamiento dice que simplemente “quiere ganar” y que no descarta la posibilidad de una estadía a largo plazo en Sacramento. Un tuit dice que los Kings no tienen interés en un acuerdo centrado en un intercambio de Kuzma por Bogdanovic. Dicho esto, fue revelado que, según las fuentes, los Lakers fueron los que llamaron recientemente por Bogdanovic.

Antes del comienzo de la temporada, parecía que Kuzma iba a ser una parte importante del futuro de los Lakers, por lo que no fue cambiado cuando el equipo adquirió Anthony Davis . Sin embargo, parece que Los Ángeles está más que listo para cambiarlo por un guardia. Ha tenido una temporada plagada de lesiones hasta el momento y no ha proporcionado el tipo de impacto que los Lakers quieren de él. El hecho de que los Kings no estén dispuestos a renunciar a Bogdanovic por Kuzma es bastante condenatorio para el joven delantero.

Los Kings podrían estar dispuestos a dejar que Bogdanovic ingrese a la agencia libre

VídeoVideo related to los lakers interesados en bogdan bogdanovic de los kings 2020-01-11T00:12:26-05:00

Amick también mencionó en su artículo que los Kings creen que todavía necesitan a Bogdanovic a pesar de que hay una buena oportunidad que deja en la agencia libre después de la temporada:

Los Kings ven a Bogdanovic como una parte clave de su empuje de playoffs, y las fuentes del equipo juran que se sienten cómodos dejando que su situación se extienda este verano.

Bogdanovic es un jugador valioso de segunda unidad y los Kings no quieren perder eso. Sin embargo, parece extraño que no estén más abiertos a las ofertas. Incluso si los Kings de alguna manera llegaron a los playoffs, no se están acercando a la final. Hay una buena oportunidad de que Bogdanovic entre en la agencia libre, entonces, ¿por qué no obtener algo de valor para él ahora?

La fecha límite del traspaso no es hasta el 6 de febrero, por lo que todavía hay mucho tiempo para que las cosas cambien. Tal vez los Kings bajen su precio inicial a medida que se acerca febrero.