Kyle Kuzma de los Lakers envia fuerte mensaje sobre rumores de traspaso

Los Angeles Lakers tiene a dos superestrellas LeBron James y Anthony Davis en el banquillo, por lo que el equipo necesitaba a alguien para intensificar contra el Oklahoma City Thunder .

Kyle Kuzma fue partidario del desafío, logrando 36 puntos en la temporada y mostrando el potencial que tiene como anotador mientras ayuda a los Lakers a derrotar a un equipo de OKC que ganó 11 de sus últimos 13 juegos. La actuación, su segundo inicio consecutivo, fue un bis para su salida de 26 puntos la noche anterior contra los Dallas Mavericks.

Gran parte de la especulación del traspaso que rodea a los Lakers se ha centrado en Kuzma, que es el jugador más valioso del equipo si esperan agregar una tercera opción de tipo estrella a la mezcla.

Kuzma disipó la idea de que su nombre mencionado en las conversaciones de traspaso era una táctica de motivación para que jugara bien.

“No. Eso es para que ustedes hablen, realmente no me importa”, dijo Kuzma a los periodistas, a través de Spectrum SportsNet “. Lo he visto varias veces, y obviamente lo ves, pero ni siquiera importa en este momento”.

Según los informes, los Lakers han participado en debates comerciales con múltiples equipos con respecto a un posible intercambio que involucre a Kuzma, aunque se ha reconocido que tendría que ser un gran esfuerzo para separarse de su joven anotador.

Kuzma tiene a los Lakers Jared Dudley de su lado, y el veterano lo llama la llave.

Kyle Kuzma revela la motivación del campeonato de los Lakers

En lugar de hablar sobre las supuestas conversaciones de traspaso que alimenta su juego, Kuzma, de 24 años, reveló a las múltiples formas de motivación que usan los miembros de los Lakers, lo que ha llevado a su récord de 32-7 en la Conferencia Oeste.

“Todos en este equipo tienen algo que demostrar”, dijo Kuzma. “Sabes que AD está tratando de ganar un anillo, Bron está tratando de ganar en Los Ángeles, estoy tratando de establecerme … [Ir] más adelante – Dwight [Howard], redención. Todos tienen algo. [Alex] Caruso [haciéndose un nombre por sí mismo]. Así que no tomamos los juegos a la ligera … Queremos salir y dominar cada juego. No vemos por qué no podemos ganar cada juego “.

Lakers aren't lacking motivation this year 😤 pic.twitter.com/DsGLeqhRt8 — Bleacher Report (@BleacherReport) January 12, 2020

Con James y Davis fuera de juego, había muchos tiros disponibles, y el dúo se combinó para promediar alrededor de 40 tiros por juego. Con menos presión para encontrar el éxito con una carga de trabajo limitada, Kuzma encontró su ritmo muy bien.

“Mucho tiempo, minutos, sabiendo dónde vendrán los disparos”, dijo Kuzma a El Athletic de la diferencia. “Es un poco más fácil entrar y tomarse el tiempo para encontrar ese equilibrio sin tener que forzarlo”.

El entrenador en jefe de los Lakers Frank Vogel ve a Kuzma prosperar a medida que se siente más cómodo en su papel y se siente seguro con su cuerpo después de lesiones a principios de temporada .

“Mucha gente está tratando de crear una especie de problema, como” ¿Qué está pasando con Kuz? “O” ¿Por qué no sacamos más provecho de Kuz? “Y todas esas cosas. Para mí, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo solo tiene que ser paciente, espera; continuará creciendo “, dijo Vogel.” El papel continuará creciendo, su nivel de comodidad seguirá creciendo y verás actuaciones como las que viste esta noche de él “.

Lakers elogiados por Frank Vogel por la mentalidad de ‘Next Man Up’

Los Lakers eran desvalidos y estaban en contra del Thunder, y se anunció que tanto LeBron como Davis estarían fuera. Pero los jugadores de banca dieron un paso adelante y completaron brillantemente la victoria contra el Thunder.

"Our guys came out on fire. Playing with great energy, great pace and a great defensive proficiency." Frank Vogel praises the #Lakers' next-man-up mindset following tonight's win. pic.twitter.com/B9YdF51AyB — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 12, 2020

“Extremadamente orgulloso y realmente extremadamente feliz por los muchachos que, en particular como Quinn, Troy y Duds, que no juegan todas las noches y tienen que estar listos, lo cual es una tarea difícil cuando no estás practicando y cuando los juegos van por y no estás jugando “, Vogel dijo .” Para esos tipos para estar listo y entrar y contribuir al nivel que hicieron esta noche … los tres jugaron fantástico y fueron una gran parte de la victoria.

Pero realmente feliz por que todos tengan una mentalidad de próximo hombre con nuestras dos armas grandes y Danny fuera. Primer trimestre, nuestros muchachos salieron en llamas. Jugar con gran energía, gran ritmo y una gran competencia defensiva y solo una sólida victoria para nuestros muchachos “.