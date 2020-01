Kobe Bryant habla de Michael Jordan: ¿Qué le molesta?

Kobe Bryant puede haberse retirado hace unos años, pero la leyenda de Los Angeles Lakers sigue igual de vigente. Desde su retiro, se se ha ganado un Premio de la Academia y con frecuencia ha estado haciendo todo lo posible para ayudar a los jugadores jóvenes. Si bien ha hecho casi todo lo que un atleta puede hacer en una carrera, hay un logro que Bryant no alcanzó ha realizar.

El 18 veces All-Star de la NBA estuvo recientemente en el podcast All the Smoke con Matt Barnes y Stephen Jackson. Barnes le preguntó a Bryant cómo se sentía de que nunca pudo llegar a ganar la misma cantidad de campeonatos que logro Michael Jordan en la NBA.

“Me molesta”, dijo Bryant sin dudarlo. “Pero las cosas son lo que son …te esfuerzas para lograr las metas y mi objetivo original era tratar de ganar ocho. Y tratas, y tratas y tratas y haces lo mejor que puedes Al final del día, puedes estar conforme con los resultados de hasta donde has llegado… Es por eso que puedo estar realmente tranquilo con la carrera que he tenido porque he trabajado lo mas fuerte que pude”.

Bryant estuvo muy cerca en varias ocasiones de ganar más campeonatos y aunque ganó cinco títulos impresionantes, no pudo conseguir el sexto. Llegó a siete en su carrera, por lo que si hubiera podido obtener victorias en al menos uno más, podría haber igualado a Jordan. De todos modos, cinco campeonatos de la NBA no son nada de lo que decepcionarse y parece que Bryant lo entiende. Si bien Kobe fue a más Finales de la NBA que Jordan, la leyenda de los Bulls nunca perdió cuando llegó allí.

Kobe cree que los Lakers habrían ganado más si no fuera por los Spurs

Barnes le preguntó a Bryant si los Lakers habrían ganado más si Shaquille O’Neal podrían haber estado mas conectados durante los juegos. Hay innumerables razones por las cuales Bryant no ganó títulos, pero parece pensar que los San Antonio Spurs son los culpables.

“San Antonio fue duro, ellos fueron duros”, dijo Bryant. “Cuando llegaron los playoffs, no fue como si Shaq y yo no estuviéramos en la misma página … siempre estuvimos en la misma página, simplemente nos vencieron … La pregunta más importante debería ser: ¿cuántos juegos pudimos haber ganado si los Spurs no fueran los Spurs que son?

Desde que Kobe ingresó a la NBA, los Lakers fueron eliminados de los playoffs por los Spurs en tres ocasiones distintas. Dos de esos momentos llegaron cuando Shaq estaba en el equipo.

“Si no estuvieran en la imagen, probablemente hubiéramos ganado 10 seguidos”, dijo Bryant.

Al igual que Kobe, la leyenda de los Spurs, Tim Duncan, terminó su carrera como cinco veces campeón de la NBA. Sería muy interesante ver cómo los Lakers habrían terminado si no hubiera sido por esos formidables equipos de los Spurs. Es raro que dos dinastías jueguen juntas durante tantos años, pero ese fue el caso de Kobe en los Lakers y Duncan en los Spurs.