Top 5: Noticias de deportes -29 de Enero de 2020

La investigación sobre las causas de la muerte de Kobe Bryant, el llanto de Djokovic en el Abierto de Australia y el inicio de los octavos de final en la Copa del Rey, son noticia en el mundo de los deportes este miércoles.

Asimismo te contamos sobre la muerte de otra antigua estrella de la NBA.

Si quieres enterarte de estas noticias en mayor detalle, sigue leyendo:

1. Piloto de Kobe Bryant revela posible causa de accidente

Video shows minutes after Kobe Bryant crashNBA legend Kobe Bryant, his 13-year-old daughter and seven others are dead after their helicopter went down in Southern California. (Jan. 26) Subscribe for more Breaking News: http://smarturl.it/AssociatedPress Website: https://apnews.com Twitter: https://twitter.com/AP Facebook: https://facebook.com/APNews Google+: https://plus.google.com/115892241801867723374 Instagram: https://www.instagram.com/APNews/ ​ You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/youtube/d2d068a9149e49f38f84c05b531f29ad 2020-01-27T01:21:29.000Z

Las investigaciones para esclarecer las razones que llevaron a que el helicóptero en el que perdió la vida Kobe Bryant se viniera a pique, siguen adelantándose, pero el piloto principal del exjugador, quien manejó la aeronave la mayoría del tiempo, reveló las que en su opinión pueden ser las posibles causas del siniestro.

Kurt Deetz, quien voló con el ex Lakers durante más de 1,000 horas de viaje, habló con el diario Los Angeles Times y dijo que no cree que el accidente haya sido causado por una falla mecánica sino por las condiciones climáticas.

“La probabilidad de una falla catastrófica del bimotor en ese avión, simplemente no sucede“, dijo el piloto, al tiempo que describió a Kobe. “Siempre decía ‘oye’, o a veces nada. Era un tipo muy privado. Él entraba, salía, y eso era todo. No había abrazos ni saludos de mano, era muy profesional“.



2. Novak Djokovic llora por Kobe Bryant tras ganar en el Abierto de Australia

Novak Djokovic: Kobe Bryant was my mentor, my friend 2020-01-28T23:06:15.000Z

Anoche Novak Djokovic tenía motivos para sonreír, tras avanzar a semifinales en el Abierto de Australia, pero terminó llorando al recordar a su amigo personal, el fallecido Kobe Bryant.

El tenista, quien jugó en el Rod Laver Arena con una chaqueta con las iniciales de la estrella de los Lakers y los números 8 y 24 y un corazón, donde derrotó al canadiense Milos Raonic, se llenó de lágrimas al hablar del fallecido deportista.

“He tenido la suerte de tener una relación personal con él estos diez últimos años. Cuando necesitaba un consejo o apoyo, ahí estaba él para mí“, dijo el tenista. “Era mi mentor, mi amigo. Mi corazón se quebró cuando supe lo que le pasó a él y a su hija“.



3. Arrancan los octavos de final en la Copa del Rey

Este miércoles se inicia una nueva ronda no apta para cardiacos en medio de los octavos de final en la Copa del Rey y los amantes del balompié tendrán un banquete futbolero con lo mejor del fútbol ibérico.

Dentro del menú, el Barcelona recibirá al ‘Vasco’ Aguirre en el Camp Nou, mientras que el Real Madrid enfrentará al Zaragoza, tratando de asegurar su paso a la siguiente ronda.

Por su parte Cultura Leonesa se medirá al Valencia, y Mirandés al Sevilla.



4. Demetrius Andrade defenderá su título contra Luke Keeler

Demetrius Andrade and Luke Keeler TALK ALL KINDS OF SMACK during their face off in Miami l DAZNIn this video Demetrius Andrade and Luke Keeler face off at their final press conference. Subscribe for updates – http://goo.gl/meA2GB Enter The KO Cup – http://bit.ly/enterthekocup More boxing news 24/7: http://goo.gl/aJFtws Follow on Twitter: http://goo.gl/VDYVMP Like on Facebook: http://goo.gl/mI5B64 SecondsOut is a world leader in boxing entertainment since 1999. Part of the Knockout TV YouTube MCN – http://goo.gl/t77GMc 2020-01-29T03:06:27.000Z

Demetrius Andrade, Campeón Mundial Medio de la OMB, peleará este jueves contra Luke Keeler, y en un hecho que resultó bastante llamativo, en el cara a cara con su rival, quiso amedrentarlo usando una escena de la película Star Wars.

El campeón legó con una camiseta que decía “Luke, yo soy tu padre”, destacando una escena de la famosa cinta en la que hay un combate contra un rival llamado Luke.

Ya será en el ring cuando sepamos si la estrategia de Andrade para mostrarse más poderoso funcionará y si saldrá victorioso en la tercera defensa que hace de su cinturón de las 160 libras en Miami.



5. Murió Robert Michael Archibald, jugador de la NBA

Reportaje a Robert ArchibaldRobert Michael Archibald Jr. (nacido el 29 de marzo de 1980 en Paisley, Renfrewshire) es un jugador de baloncesto escocés que pertenece a la plantilla del CAI Zaragoza de la liga ACB. Mide 2,12 metros, y juega en la posición de Pívot. 2012-06-21T00:09:18.000Z

Justo cuando el mundo llora la muerte de Kobe Bryant, otra triste noticia relacionada con la NBA se dio a conocer. Murió Robert Michael Archibald, exjugador del famoso campeonato, quien fue el primer escocés en llegar hasta la NBA.

El exdeportista de 39 años fue encontrado sin vida en su residencia, en Illinois, donde había rehecho su vida tras salir del mundo del baloncesto en 2012 y donde trabajaba en una empresa de seguros.

El exjugador de los Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Orlando Magic y Toronto Raptors fue encontrado sin vida por su padre, quien dio la noticia a la prensa.

“Estábamos muy orgullosos de él, tocó a mucha gente. Empujó a muchas personas a su deporte al llegar a la NBA con su dedicación a su oficio. Desafortunadamente pasó por momentos difíciles en los últimos años y ahora se ha ido. Y toda la familia está devastada”, dijo sin explicar las causas de la muerte.