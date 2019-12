¿Los Lakers no ganarán las finales de la NBA?: famoso revela por qué

Los Lakers de Los Ángeles están atravesando por un gran momento en el baloncesto, y no solamente lideran la clasificación de la Conferencia Oeste con un récord de 21-3, sino que también están montando una racha ganadora de cuatro juegos.

Anthony Davis ha estado jugando un buen baloncesto para el equipo morado y el oro. Al principio de la temporada aseguró que un Campeonato de la NBA era su objetivo personal sobre Los Angeles Lakers, además de ganar el Premio al Jugador Defensivo del Año de la NBA.

Davis tiene promedios estadísticos de la temporada de 27.7 puntos, nueve rebotes, 3.3 asistencias, 1.5 robos y 2.7 bloqueos por partido. Davis anotó 50 puntos en la victoria en casa de Los Ángeles contra los Minnesota Timberwolves el domingo.

Los Angeles Lakers vs Minnesota Timberwolves Full Game Highlights | Dec 8, 2019-20 NBA Season

LeBron James también ha estado jugando buen baloncesto. Posiblemente un candidato MVP esta temporada, LBJ ha anotado un promedio de temporada de 25.9 puntos, 6.8 rebotes, 10.8 asistencias y 1.3 robos por competencia.

“Ha estado jugando muy bien”, dijo el actor y comediante Michael Rapaport en el podcast de Scoop B Radio.

“El tipo tiene una ética de trabajo increíble. Está muy relajado. Tuvo una gran temporada baja. Me encantaría conocer su régimen de temporada baja. ¿Cómo puede un chico continuar haciendo esto 17 años? ¿Año tras año, año tras año y te encuentras en el año 17 tan bien como en el año siete? Tampoco van a ganar el campeonato, pero van a ser difíciles de roer”, dijo.

Aunque los Lakers lucen bien, Rapaport aseguró que cree que otro equipo de ganará las finales de la NBA. “Los Clippers están ganando el Campeonato”, dijo a Scoop B Radio. “Todavía es muy pronto. Pero obviamente los Clippers son un problema importante y los Lakers han sido geniales. Tienen dos centros y medio. Los tres pueden jugar. Anthony Davis es como la mitad de los centros cuando quiere ser. Dwight [Howard] y JaVale [McGee] son largos y grandes y tienen mucha energía y son protectores de llanta. Sabes, van a ser duros. Kuzma creo que es bueno. Creo que va a ser divertido”, dijo el comediante.

“Por mucho que no pueda soportar a LeBron, quieres ver a todos sanos; especialmente este año”, agregó Rapaport, quien dijo que hay otros equipos y jugadores que le interesan.

“Quiero ver a Houston saludable”, dijo. “Quiero ver a todos sanos. Quieres ver a Denver saludable. Será un gran año. Creo que es demasiado pronto para saberlo, pero creo que Toronto se va a dormir, no es que no los conozca, pero van a ser un problema. Pacscal ha comenzado a pisar bien su estrellato. Ese equipo está en la cuarta semilla en el Este. Pero sabemos que si eres un fanático del baloncesto, en esta época del año, todo esto es muy difícil. Las cosas se van a poner difíciles. Alguien se torcerá el tobillo, alguien se lastimará el pulgar y las cosas se volverán más interesantes y diversificadas. Algunos equipos darán un paso atrás y un par de equipos darán un paso adelante”, mencionó el actor.

“Creo que Portland continuará arrastrándose en el Oeste en esa novena, octava semilla. Miami es un equipo durmiente. Denver ha sido realmente bueno, creo que Porzingis continuará encontrando su ritmo y mejorando con su salud y otras cosas”, concluyó.