Apuñalan gravemente a Terrelle Pryor: ¿cómo está el jugador de la NFL?

Bastante preocupados están familiares y amigos de la antigua estrella de Ohio, Terrelle Pryor, luego de que el exjugador fuera apuñalado en Pittsburgh. Los médicos aseguran que se encuentra en estado crítico.

El antiguo mariscal de campo de los Ohio State Buckeyes y receptor abierto de la NFL, fue apuñalado este viernes en la noche, mientras estaba en el complejo de apartamentos Heinz Lofts, según lo dio a conocer el sitio Action News 4, de Pittsburgh.

Fuentes cercanas al deportista informaron que está muy delicado y que la policía de Pittsburgh tiene a una mujer detenida en relación al apuñalamiento.

“El ex WR de la NFL, Terrelle Pryor, se sometió a una cirugía esta mañana y está en estado crítico después de haber sido apuñalado anoche en su apartamento de Pittsburgh en el hombro y el pecho”, aseguró en su cuenta de Twitter Adam Schefter, de ESPN.

Los apartamentos Heinz Loft están ubicados en el 300 Heinz Street, en un complejo industrial histórico del vecindario Troy Hill de Pittsburgh.

Pryor es originario de Jeannette, Pensilvania, que está a unos 40 minutos al este de Pittsburgh, y fue el mariscal de campo número 1 de la escuela secundaria. El deportista jugó fútbol universitario para los Ohio State Buckeyes entre 2008 y 2010, y ayudó al equipo a ganar los Diez Grandes Campeonato dos veces.



Pryor fue seleccionado por los Oakland Raiders en la tercera ronda del Draft de la NFL 2011 y jugó para el equipo hasta 2013.

Después de su tiempo con los Raiders, Pryor jugó para los Cleveland Browns, Washington Redskins, New York Jets y Buffalo Bills.

“Un amigo cercano de Terrelle Pryor me dijo que la familia espera que Pryor sobreviva al apuñalamiento, y que varios miembros de la familia están a su lado después de la cirugía mientras los médicos monitorean su progreso. Seguiremos la historia esta mañana”, dijo Jeremy Fowler, de ESPN.

Pryor tiene un hermano mayor, Tyrone, que vive en Pittsburgh y trabaja en la construcción. También tiene una hermana que es cuatro años menor que él.

El padre biológico de Pryor, Craig Pryor, quien lo dejó a él, a su hermano y hermana, y a su madre, Thomasina, cuando tenía solo 6 años, murió a los 44 años de un raro trastorno neurológico que lo había dejado en una silla de ruedas.

“Fue más o menos mi madre, yo, mi hermano y mi hermana. Nos mudamos de hoteles y cosas así. No podíamos costearnos una casa”, dijo Pryor en diálogo con Cleveland.com al hablar de su educación, donde agregó que su madre a menudo tenía tres o cuatro trabajos a la vez, además de “lidiar con mi loco yo y mi hermano”.

Teddy Sarniak, un rico empresario local que había tomado a Pryor bajo su protección cuando estaba en quinto grado, falleció después.

Pryor dijo de Sarniak: “Le dijeron a Teddy ‘cuídalo y haz lo que puedas, ayúdale porque este niño será especial algún día. Desde entonces, me enseñó modales… me enseñó a vestirme. Él me enseñó cómo manejarme a diario”.

Pryor dijo que Sarniak era un alma de buen corazón que no necesitaba nada de mí. Sabía que tenía talento y sabía que un día lo iba a lograr. Hizo todo lo posible para ayudarme, y eso me ha quedado hasta el día de hoy. Él me enseñó que no siempre se trata de ti ni de tu familia. También se trata de ayudar a otros”.

Después de cambiar su rol en el campo de mariscal de campo a receptor abierto, el jugador de 30 años jugó en la NFL con los Washington Redskins, Cleveland Browns, New York Jets, Buffalo Bills y los Jacksonville Jaguars. Sin embargo, fue liberado por los Jaguars justo antes de la temporada 2019-2020 y sigue siendo un agente libre.

Pryor continuó trabajando y manteniéndose en forma para volver a jugar. En las horas previas a que lo apuñalaran, el deportista de la NFL publicó en Instagram historias un video de él en el gimnasio haciendo ejercicio y haciendo flexiones.

La vida personal del agente libre de la NFL estuvo en el ojo del huracán a fines de diciembre de 2018, cuando la mamá de su bebé, Heaven Lei, se metió en una pelea social con su ahora ex novia, Chania Ray. Ray acusó a Lei de engancharla con Pryor mientras ella todavía estaba con Pryor y luego abortar.